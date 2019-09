Ulrich Thiessen

Potsdam. (MOZ) Das Hotel war gut gewählt. In Mahlow bei Berlin wollte sich die Linke am Mittwoch nach der Wahlschlappe vom Sonntag wieder zusammenfinden. Die Wahlanalyse stand auf dem Programm und vor allem Selbstfindung. Der Tagungssaal "Wannsee" war nicht so groß als dass sich die auf zehn Köpfe geschrumpfte Landtagsfraktion und drei Minister samt Mitarbeiter darin so verloren vorgekommen wären wie am Dienstag in ihrem jetzt riesig erscheinenden Sitzungsaal im Landtag.

Am Sonntag hatte es in der Partei fast unisono geheißen: man müsse sich jetzt in der Opposition neu finden und aufstellen. Aber diese Rechnung war ohne die CDU gemacht worden. Deren innerparteilicher Machtkampf steigert in den Augen von SPD und Grünen die Attraktivität der Linken – obwohl dieses Bündnis nur eine Stimme Mehrheit im Landtag hätte.

In Mahlow schien man sich auch schon auf diese Zukunft vorzubereiten. Eben noch Wahlverlierer steigert die neue Konstellation schon wieder das Selbstbewusstsein. Etwa wenn der bisherige Spitzenkandidat Sebastian Walter davon spricht, dass eine neue Koalition auf Augenhöhe zu agieren habe. Noch-Finanzminister Christian Görke ist der Meinung, dass die SPD ihren Politikstil ändern müsse. Ein Weiterso könne es nicht geben. Und schon gar nicht wolle man mit einem hauchdünnen Rückstand hinter den Grünen als kleinster Koalitionspartner behandelt werden. Sicher wird man auch nicht ohne weiteres akzeptieren, dass die Grünen bei gleicher Anzahl der Landtagsmandate den stellvertretenden Regierungschef stellen und die Linken nichts Gleichwertiges bekommen. Darauf angesprochen heißt es aber sofort: Nur nicht den Eindruck erwecken es ginge um Posten. Und schon gar nicht den Eindruck erwecken, man wolle um jeden Preis regieren. Ein bisschen Zieren könnte die Preise noch erhöhen.

Bei konkreten Forderungen, die man gegenüber den beiden möglichen Partnern durchsetzen wollte, blieben die Linken am Mittwoch noch vage. Keine Optionen verbauen, schien die Devise zu sein. Wohnungsbauprogramme werden genannt, vielleicht eine landeseigene Baugesellschaft. Auf jeden Fall müsste den Mitgliedern schon nach den Sondierungsgesprächen etwas in Aussicht gestellt werden, damit die Gremien den Auftrag zu Koalitionsgesprächen absegnen.

Natürlich scheint es verlockend, nach zehn Jahren in der Regierung, sich in der Opposition neu aufzustellen, hieß es. Schließlich habe auch die Opposition so ihre Tücken. Gemeint ist der potentielle Wettbewerb mit der AfD und den Freien Wählern. Vor allem letztere würde jede Bürgerinitiative aufgreifen und immer mehr fordern als die Linke, hieß es in Mahlow.

Auf jeden Fall haben die Linken offenbar verstanden, was Koalitionspartner verlangen. Die Wahl von Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter zur neuen Doppelspitze erfolgte einstimmig. Auch der Parlamentarische Geschäftsführer Thomas Domres erhielt die volle Stimmenzahl. So etwas war in der Vergangenheit bei den Linken eher selten anzutreffen.