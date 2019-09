Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Das 11. Gebot lautet "Du sollst etwas aus dir machen!" Mit diesem originellen Slogan wirbt die Ausbildungsmesse SAM in der Oderstadt seit einigen Jahren. "Vielleicht müssen wir uns da mal etwas anderes ausdenken, aber im Grunde trifft diese Worterfindung nach wie vor die Grund-Idee unserer zweitägigen Veranstaltung", wirbt der Vorsitzende des "vereins junge wirtschaft" Hagen Gohlke als traditioneller Gastgeber für die nächsten beiden Tage an den Uckermärkischen Bühnen.

Am Freitag von 9 bis 13 Uhr und am Sonnabend ab 10 Uhr noch einmal für drei Stunden stehen die ubs-Türen allen Interessenten weit offen – 58 Aussteller wollen den Jugendlichen und möglichst auch vielen ihrer Eltern Orientierungshilfen für einen ganz wichtigen Punkt im Leben geben: die Berufswahl. Von A wie Agentur Duales Studium Land Brandenburg bis Z wie Zowa und Zweiter Bildungsweg Schwedt reicht die Palette jener, die sich mit möglichst kreativen Ständen präsentieren wollen. Gefördert insbesondere durch die Firmen PCK, Leipa und Sparkasse Uckermark, ist der Eintritt zur Messe wieder kostenfrei. Dort wird einiges geboten und vor allem eben informiert und auf Fragen geantwortet. Das möchte auch ein ganz spezieller Messegast: die zweifache Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen, die heute zwar in Berlin lebt, aber aus Schwedt stammt und nach ihrer Sportkarriere auch immer noch dabei ist, einen neuen beruflichen Weg zu gehen. Bei der Messe wird sie als Moderatorin mit von der Partie sein, aber sicher am Rande auch für interessante Gespäche zur Verfügung stehen.

Schüler aus Polen reisen an

Per Bus-Shuttle werden am Freitag wieder Schulklassen fast aus der gesamten Uckermark zur Messe erwartet. Auch Schulen aus Chojna, Gryfino und Stettin haben sich angemeldet – der Veranstalter stellt dafür extra Dolmetscher zur Verfügung.

Ausbildungsmesse SAM, Uckermärkische Bühnen Schwedt, Freitag 9-13 Uhr, Sa. 10-13 Uhr; Eintritt frei.