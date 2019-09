In diesem Jahr beendete Bauarbeiten

Rund 4 Millionen Euro hat die Stadt Schwedt in diesem Jahr schon in Baumaßnahmen investiert. Das Geld floss in den Brandschutz der Kita Vierraden (695 000 Euro), in den Ersatzschulhof der Astrid-Lindgren-Grundschule (455 200 Euro), in die Errichtung der Flussbadestelle (300 000 Euro), in ein neues Sozialgebäude am Schulgarten (285 000 Euro), in WC-Container am Museum Militärgefängnis (50 300 Euro), in die Straßenrekonstruktion der Regenbogensiedlung (1,3 Millionen Euro), in die Rekonstruktion des Heinersdorfer Dammes (660 000 Euro) und in neue Bushaltestellenbereiche am Vierradener Platz und in der Schillstraße (rund91 300 Euro).⇥emw