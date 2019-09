Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) Breite Zustimmung hat in der jüngsten Gemeindevertretersitzung die vom Rathaus vorgelegte neue Kita-Kostenbeitragssatzung gefunden. Es gab bei Abwägung und Satzungsbeschluss nur wenige Enthaltungen. Bürgermeister Ansgar Scharnke (die Parteilosen) erinnerte daran, dass seit über einem Jahr an dem Papier gearbeitet wurde. In der Bürger- und Behördenbeteiligung habe es viele Anmerkungen und Anregungen gegeben, von denen eine ganze Reihe übernommen worden seien, erläuterte er.

Mit der zur Verabschiedung stehenden Satzung würden Eltern im Ort um 265 000 Euro entlastet, gebe es eine sozial gerechtere Staffelung bei den Einkommen, würden mehrere Kinder in Familien besser berücksichtigt, hob Scharnke hervor. Und sicherte zu, dass, wenn sich doch noch Fehler herausstellen sollten, diese schnell abgestellt würden. Dass es noch Unsicherheiten gebe, liege daran, dass das Kita-Gesetz nicht die nötige Qualität habe, sagte er. In der Bürgerfragestunde vorab hatte Daniel Melanchton, der selbst bei der Erarbeitung mitgewirkt und Änderungen angestoßen hatte, noch Fragen zu Berechnungen gestellt und Zweifel angemeldet.

Auch Rico Obenauf (die Parteilosen) befand, "wir segeln hart am Wind", sprach aber von einer klaren Verbesserung gegenüber dem derzeitigen Zustand. Durch die anderen Einkommensklassen bezweifelte er indes eine allgemeine Elternentlastung. Marianne Hitzges (SPD) befan: "So gut war es für Eltern in Neuenhagen noch nie." Georg Stockburger (B 90/Grüne) sagte, kostenlose Betreuung wäre besser. Es handele sich ja bei Kitas um Bildungseinrichtungen. Vielleicht komme ja nach der Landtagswahl eine neue Rechtslage.

Für etwa drei Viertel der Kinder würden die Beiträge jetzt jedenfalls sinken, heißt es.