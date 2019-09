Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Mit einer Lesung von Literaturkritiker Denis Scheck wird am Sonntag, 8. September, der XXIV. Literarische Bilderbogen eröffnet.

Scheck ist bekannt aus dem TV-Literaturmagazin "Druckfrisch" sowie der Sendung "Lesenswert", er kennt sich aus im Bücherdschungel und war bei der Eröffnung des Fontane-Festjahres Ende März dabei. Scheck wird seinem Publikum berichten "Vom Schönen, Guten, Wahren – und vom Albernen, Überflüssigen und Banalen." Die Lesung findet als Benefizveranstaltung um 17 Uhr in der Geschäftsstelle der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, Fontaneplatz 1, in Neuruppin statt. Die Erlöse kommen dem Förderverein der Bibliotheken im Kreis zugute. Karten gibt es in der Stadtbibliothek Neuruppin unter 03391 3555204. Der Eintritt kostet 18, ermäßigt 15 Euro.