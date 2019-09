Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Wenn wie jetzt in der Erntezeit die Kolonnen der Traktoren und Lkw in Richtung Biogasanlagen durch die Stadt rollen, dann sind die Anwohner von der Diedersdorfer bis zur Küstriner Straße hinab um den Schlaf gebracht. Das Thema beschäftigt die Kreisstadt bereits seit vielen Jahren. Nun hat sich dort eine Bürgerinitiative gebildet. Bernd Wiegand (78) sammelt Unterschriften für die Freigabe der Umgehungsstraße der B1 für diesen Verkehr in der Erntezeit.

Anwohner der Berliner und Küstriner Straße in Seelow fordern vom Straßenverkehrsamt des Kreises und dem Landesbetrieb Straßenwesen, die Umgehungsstraße der B1 für den landwirtschaftlichen Verkehr freizugeben. "An manchen Tagen rollen die Lkw im Minutentakt durch die Küstriner- und Berliner Straße und erzeugen damit einen Lärmpegel zwischen 85 und 95 Dezibel", erläutert Wiegand, der sich extra ein geeichtes Lärmmessgerät gekauft hat. Erlaubt wäre ein halb so lauter Geräuschpegel in der Nacht. "An erholsamen Schlaf ist nicht zu denken. Denn auch nachts und sonntags rollt der Landwirtschaftsverkehr durch unsere Straßen. Es ist ein Irrsinn, dass die B1 für den landwirtschaftlichen Verkehr gesperrt ist", so der Seelower. Er hatte auf Anhieb 40 Unterschriften für seinen Aufruf bekommen und sammelt nun mit Mitstreitern weiter.

Im Seelower Rathaus ist das Problem bekannt, erklärt Vizebürgermeister Jörg Krüger. Man komme aber einfach nicht weiter. Denn der Landesbetrieb Straßenwesen, und nur er kann dem landwirtschaftlichen Verkehr auf die Umgehungsstraße zustimmen, verweise auf die gesetzliche Bestimmung, nach der Traktoren auf der Kraftfahrstraße nichts zu suchen hätten. Lkw hingegen, die Maissilage transportieren, dürften durchaus dort fahren. Doch offensichtlich scheinen die Speditionen und Kraftwerksbetreiber die Mautgebühren, die dort fällig wären, zu sparen und schicken die Lkw lieber durch die Innenstadt.

Landesbetrieb gesprächsbereit

Jörg Krüger erinnert daran, dass der landwirtschaftliche Verkehr auf der Umgehungsstraße gerollt ist, als die Ortsdurchfahrt der B167 in Seelow gebaut wurde. So ließe sich das auch jeweils für die Erntezeit handhaben. Die Stadt habe ohnehin das Problem, dass die 40-Tonner mit Silage die Oderbruchstraße regelmäßig kaputtfahren. Dass die Transporter die halbe Stadt erzittern lassen, das bekomme man auch im Rathaus mit, versicherte er.

Landesbetriebs-Vorstand Thomas Heyne bestätigte, dass die Kraftfahrstraßenregelung langsam fahrende Fahrzeuge von der Umgehungsstraße ausschließe. Er sei aber bereit, mit der Stadt und dem Straßenverkehrsamt des Kreises nach einer Lösung für das Problem zu suchen.