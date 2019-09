red

Potsdam Alle allgemeinbildenden weiterführenden Schulformen in Brandenburg vermitteln ein breit gefächertes Technikwissen.

Das zeigt eine umfangreiche Lehrplan­analyse des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Im bundesweiten Ländervergleich der schulischen Technikbildung landet Brandenburg allerdings nur im Mittelfeld. Der Grund: Weder Gesamtschule noch Oberschule oder Gymnasium bieten ein eigenständiges Unterrichtsfach Technik an.

Die Untersuchung des VDMA ergab, dass die Mehrheit der Jugendlichen die Schule ohne technische Vorbildung abschließen kann. "Während der Busfahrt mit Freunden per Smartphone chatten, zu Hause ein Kühlschrank-frisches Getränk genießen oder das Mittagessen in der Mikrowelle aufwärmen: All das ist für viele Jugendliche selbstverständlich. Wie aber die Technik funktioniert, wissen immer weniger junge Leute", sagt Reinhard Pätz, Geschäftsführer des VDMA-Landesverbandes Ost.

Bei Naturwissenschaften fehlt’s

Das macht auch den ostdeutschen Maschinenbauern zu schaffen. Einer Umfrage des VDMA Ost zufolge hatten fast zwei Drittel der ausbildenden Unternehmen Schwierigkeiten, bis zum Start des neuen Ausbildungsjahres alle gewerblichen Ausbildungsstellen zu besetzen. 70 Prozent der betroffenen Betriebe bemängelten, dass die Jugendlichen oftmals nicht ausreichend auf die Anforderungen in der betrieblichen Praxis vorbereitet sind. Gründe sind erhebliche Wissenslücken in den Naturwissenschaften und fehlendes Technikverständnis. Brandenburg erreicht im VDMA-Ländervergleich zum den Stellenwert der schulischen Technikbildung mit 74 von 100 Punkten den achten Platz – Spitzenreiter ist Baden-Württemberg (87.9) vor Sachsen-Anhalt (86.5).

Brandenburgs Lehrpläne weisen viele gute Punkte auf. In allen Schulformen gibt es das technikorientierte Pflichtfach "Wirtschaft, Arbeit, Technik". Alle Schüler können außerdem Informatik als Unterrichtsfach wählen. Ein eigenständiges Unterrichtsfach Technik aber fehlt.