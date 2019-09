Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Ältere Menschen mit Rollstühlen, Rollatoren und Gehhilfen gehören zum Angermünder Stadtbild. Viele von ihnen leben in den dreistöckigen Häusern mit altersgerechten Wohnungen der Wohnungsverwaltungs- und Vermietungs GmbH im Grundmühlenweg. Einmal im Monat lädt die Betreuungs- und Pflegegesellschaft Bon Vital zu gemeinsamen Veranstaltungen ein. Bei einer solchen vor drei Wochen war Heinz Profft von der Verkehrswacht Uckermark zu Gast. Damals beklagten sich die Senioren über den zunehmenden Verkehr vor ihrer Tür. Heinz Profft, der auch Mitglied des Kreisseniorenrates der Uckermark ist, versprach dazu eine gesonderte Veranstaltung. Diese fand nun am Dienstag statt. Als Gesprächspartner waren unter anderem der Angermünder Bürgermeister, Vertreter der Polizei, der unteren Straßenverkehrsbehörde und des Vermieters eingeladen.

Viele Kraftfahrer sind zu schnell

Es sei immer schwieriger, über die Straße zu kommen, um einkaufen oder zum Arzt zu gehen, vor allem im Spitzenzeiten, beispielsweise beim Berufs- und Feierabendverkehr, berichteten die Bewohner. Viele Kraftfahrer würden sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h halten. Nun soll der Versuch unternommen werden, die Straße für ältere und gehbehinderte Leute sicherer zu machen. Dieser Abschnitt des Grundmühlenwegs ist eine Privatstraße der Wohnungsverwaltungs- und Vermietungs GmbH. Dennoch kann man niemandem verbieten, hier entlang zu fahren, erklärte deren Vertreterin Christina Aierle. "Wir haben nichts gegen eine Verkehrsberuhigung, wissen aber auch nicht, was die beste Variante ist", meinte sie. Eine Einengung der Straße sei wegen der drei Einkaufsmärkte schlecht. Ein Zebrastreifen ginge wohl nicht wegen der versetzten Einfahrten zu den Märkten. Tempo 30 wäre gut, war man sich in der Senioren-Runde einig. Ob das möglich ist und welche rechtliche Wirkung sich daraus ergibt, muss von der Straßenverkehrsbehörde geprüft werden, meinte die Sachbearbeiterin Nicole Biehler. Einen solchen Antrag würde die Stadt stellen, sagte Bürgermeister Frederik Bewer. Er dämpfte aber zu hohe Erwartungen. "Wir hatten auch schon Tempo 30 in der Altstadt für die Klosterstraße befürwortet und diese so nicht bekommen. Der Verkehrsfluss hatte hier Vorrang. Heinz Profft sicherte die Unterstützung des Kreisseniorenrates und der Verkehrswacht zu.

Der Bürgermeister verwies darauf, dass seit einiger Zeit vor allen Alten- und Pflegeheimen eine Begrenzung auf 30 km/h besteht. Warum ginge das nicht auch hier, meinte er. "Für altersgerechtes Wohnen gelten andere Vorschriften", erklärte Christina Aierle.

Tempo 30 kein Automatismus

Die Voraussetzungen für eine Tempo-30-Zone sollen nach Eingang des Antrages der Stadt geprüft werden. Eine neue Regelung brauche aber auch Kontrolle, meinte die Vertreterin des Landkreises. "Ich melde mich freiwillig, rief eine Rentnerin in die Runde. Das sollte allerdings lieber die Polizei übernehmen. Sie würde zu bestimmten Zeiten nach dem Rechten sehen, versicherten Polizeihauptmeisterin Silke Müller und Hauptkommissar Mario Hornig. Bis sich die Situation vor Ort ändert empfahl Christina Aierle den Senioren: "Nutzen Sie möglichst die Zeiten, wo nicht so viel Verkehr ist!"