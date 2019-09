Friedhelm Brennecke

Oranienburg (OGA) Die Oranienburger AfD ist im Sozialausschuss mit ihrem Vorstoß gescheitert, bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (Woba) ein Punktesystem einzuführen, das alteingesessene Oranienburger bei der Vergabe von preisgünstigem Wohnraum bevorzugen soll.

"Es wird immer schwieriger in Oranienburg, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Deshalb ist es legitim, die einheimische Bevölkerung vorrangig mit günstigem Wohnraum zu versorgen", sagte Joachim Radke (AfD). Da zeige die AfD ihr wahres Gesicht, wenn sie Wohnraum nach Herkunft vergeben wolle, kritisierte Enrico Geißler (Linke). Sie diskriminiere damit auch Studenten der Polizeihochschule, die als Auswärtige keine Chance mehr auf eine Wohnung in Oranienburg hätten, so Geißler. Auch Beschäftigte von auswärts, die der Mittelstand in Oranienburg dringend suche, blieben dann chancenlos, wies Ralf Niedergesäß (FDP) das Ansinnen der AfD scharf zurück. Er sei entsetzt über den AfD-Vorstoß, der an das Wohnraumvergabsystem zu DDR-Zeiten erinnere, sagte Ulf Azone (CDU).

Dirk Blettermann (SPD) mahnte die AfD, den Wahlkampfmodus zu verlassen und keine rechtlich fragwürdigen Anträge zu stellen. Die Wohnraumvergabe auf Antrag und Bedürftigkeit bei der Woba habe sich bewährt, sagte Elke Kästner (Linke), die dem Aufsichtsrat der Woba angehörte. Bis auf die beiden AfD-Vertreter lehnte der Sozialausschuss den Antrag einhellig ab