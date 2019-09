MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonnabend, 14. September, finden im Eisenhüttenstädter Krankenhaus Instandhaltungsarbeiten an den Leistungsschaltern innerhalb der Niederspannungsanlage statt. In der Zeit von 8 bis 16.30 Uhr kommt es daher zu Einschränkungen in der Stromversorgung. Um die Patientenversorgung nicht zu gefährden, werden die Arbeiten unter anderem in zeitlichen Intervallen durchgeführt. "Wir haben diesen Tag langfristig vorbereitet, alle Projektbeteiligten haben sich abgestimmt und die Mitarbeiter wurden ebenfalls informiert", sagt Till Frohne, Geschäftsführer des Krankenhauses. "Auch die Radiolo-gische Praxis ist davon betroffen, wir haben daher bewusst einen Sonnabend gewählt. OP-Eingriffe und die Nutzung des Linksherzkathetermessplatzes sind in diesem Zeitfenster nicht vorgesehen."

Um eventuell auftretende Versorgungseinschränkungen von Patienten, die an diesem Tag über die Zentrale Notaufnahme kommen, minimieren zu können, bietet das MVZ im Neuzeller Landweg eine Zusatz-sprechstunde in der Praxis für Allgemeinmedizin von 10 Uhr bis 14 Uhr an, erklärt Till Frohne.

"Leider lässt sich an diesem Tag nicht vermeiden, dass ,die Küche kalt bleibt", sagt der Geschäftsführer. Die Patientenversorgung wird ohne Warmkomponenten und auf ökologischem Einweggeschirr gewährleistet. Zeitweise wird darüber hinaus auch nur ein Fahrstuhl im Krankranhaus in Betrieb sein.