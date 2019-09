Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Mit Deutschen in Kontakt komme er im Alltag nur selten; was er im Sprachkurs gelernt habe, könne er deswegen kaum anwenden. Toni Omoruyi möchte dasändern. Deswegen besucht der Nigerianer das Sprachcafé in Fürstenwalde Nord. Jeden zweiten Mittwoch im Monat laden das Quartiersmanagement und die Johanniter ab 16 Uhr in die Trebuser Straße 60 ein, wo Menschen verschiedener Kulturen bei Kaffee und Keksen mit Deutsch-Muttersprachlern ins Gespräch kommen können, um Kontakte zu knüpfen und ihre Sprachkenntnisse zu trainieren.

"In Süd gibt es von der Evangelische Kirchengemeinde schon lange ein Sprachcafé, wir wollten so ein Angebot in Nord schaffen", sagt Mohammed Bilal von den Johannitern. Toni Omoruyi nimmt das Angebot, das seit Anfang August existiert, zum ersten Mal wahr. Um das Eis zu brechen, holt Bilal ein Kartenspiel hervor. Die Fragen darauf sollen im Gespräch beantwortet werden.