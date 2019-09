Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Jetzt haben auch sie ein Techtelmechtel mit Fontane. Die Mitglieder des kleinen Altlandsberger Amateurtheaters TiG (Theater im Gutshaus) kommen nicht umhin, dem berühmten Märker in seinem 200. Geburtsjahr ihre ganz eigene Aufwartung zu machen.

Musikalisch-literarisch soll sie sein, die Theatergäste im Dezember in der Schlosskirche nicht schlechthin nur unterhalten, sondern ihnen einen eher ungewohnten Blick auf den Schriftsteller, den Wanderer, den Journalisten Fontane bescheren – nämlich auf den privaten Menschen Theodor in seiner Zeit.

Durch zig Bücher gewühlt

Ein Mensch, der abgewetzte Stellen an seiner Kleidung mit Farbe behandelte, damit man ihr Verschlissenheit nicht so ansah. Der seine Schuhe vorn ausstopfte, damit die Knicke im ramponierten Oberleder nicht so sichtbar waren. Der die ganze Familie für Recherchen einspannte und notfalls seine Frau ins Theater schickte, um Futter für seine Kritiken zu bekommen. Der mit seiner Familie über viele Jahre von der Hand in den Mund lebte, weil er ein Leben wie ein Beamter oder ein Apotheker nicht führen wollte oder konnte – wider seine Natur.

Das und viel mehr noch hat die frühere Eulenspiegel-Autorin Gabriele Stave – selbst TiG-Mitglied und für nicht wenige Programme als Ideengeberin, Autorin oder/und Regisseurin fest involviert – in ungezählten heimischen Lese-Stunden herausgefiltert.

60 halbseitig beschriebene DIN A4-Seiten umfasst das gegenwärtige Drehbuch, nachdem sich die Strausbergerin durch "17 bis 20 Bücher" zu, über und von Fontane gewühlt hat. "Das erste Exzerpt waren aber 170 volle Seiten", stellt sie klar. Nach weiterem Sichten und Kürzen soll der Lese- und Singestoff zur Aufführung letztlich für etwa eine Stunde vor und eine halbe nach der Pause reichen.

Noch fehlt ein Gehrock

Denn Auflockerndes, ist sich die Regisseurin des Programms mit dem Titel "Die Freiheit ist mir Nachtigall ..." sicher, braucht ein solch informativer und interessanter Abend. So sieht ihre Dramaturgie auch mal ein Gedicht oder ein Lied vor, zumal die hierzulande unter anderem als Chorleiterin bekannte und geschätzte Johanna Blumenthal das Programm begleiten wird und dafür sogar komponiert hat.

Das zeigt etwas von der Begeisterung, mit der die TiG-Mitglieder diese neue Herausforderung an sie als Laiendarsteller aufgenommen haben. Denn wenngleich auch keine klassischen Theater-Szenen zu erwarten sind, so treten doch Fontane und Ehefrau Emilie sowie Tochter Martha, also "die drei Fontanes", wie es im Untertitel heißt, die sehr lange zusammen als Familie gelebt haben, in Kostümen auf.

Auch die Erzähler sind der Zeit entsprechend gekleidet. Schließlich will Gabriele Stave ein Zeitbild zeichnen, wie sie sagt. Und dafür ist das TiG noch auf der Suche: nach einem Gehrock in der Größe 58-60 oder einem Matrosenkleid, einem Reisekoffer, einem Biedermeier-Stuhl ...