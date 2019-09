Gabriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Die Ausstellung zum Internationalen Bilderbuchfestival 2019 hängt bereits in der Stadtpfarrkirche. Am Wochenende gesellen sich dazu weitere Programmpunkte. Diesmal ist im Sommer Festivalzeit für "Das Düstere und das Heitere", die in Ostbrandenburg einzigartige, international besetzte Demonstrations-, Arbeits-, Austausch- und Mitmach-Bühne für junge wie renommierte Illustratoren.

Am Freitag, 9.30 bis 11.30 Uhr, findet in St. Marien ein Workshop "Macht Bilderbücher!" mit der Grafikerin und Kuratorin der gegenwärtig laufenden Ausstellung "Look! Polish Picturebook" Grazka Lange statt. Angesprochen sind dazu Lehrkräfte, Bibliothekare, Illustratoren, Studierende und weitere Interessierte.

Am Nachmittag um 16 Uhr wird das Festival mit der Präsentation der Graphic Novel "Nieder mit Hitler! Oder warum Karl kein Radfahrer sein wollte" fortgesetzt. Sein Schöpfer, der in Teheran geborene Künstler Hamed Eshrat, wird dazu erwartet. Live-Zeichnen-Slam lautet die Offerte dann am Abend um 19 Uhr mit allen Künstlern sowie musikalischen Improvisationen. Offene Workshops erwarten interessierte Teilnehmer am Sonntag von 14 bis 16 Uhr.

Seit 2013 schon ziehen hier einmal im Jahr Comics und Graphic Novels in Büchern, Zeitschriften oder Animationen Integrierte und Interessierte verschiedensten Alters in ihren Bann.