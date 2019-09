Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalpolitischen Entscheidungen ist eine Pflicht, die vor allen Kommunen steht. In welcher Art und Weise das in Grünheide umgesetzt werden könnte, das soll nicht über die Köpfe der Heranwachsenden hinweg, sondern mit ihnen besprochen werden. "Unsere Jugendkoordinatoren haben ja schonen einen guten Draht zu den jungen Leuten", beschreibt Bernd Schlüter, Amtsleiter für Bildung, Familie und Kultur den Status quo.

Nun soll die Mitsprache verbindlich geregelt werden. Deshalb lädt Schlüter für den 18. September, ab 17.30 Uhr, zu einer Kinder- und Jugendversammlung in die Grundschule ein, "ausdrücklich unter Ausschluss der Öffentlichkeit". Wie Schlüter sagt, soll den Heranwachsenden nichts aufgezwungen werden, deshalb gebe es keine Vorgabe, etwa einen Jugendbeirat oder ein Jugendparlament zu bilden. Die Kinder- und Jugendversammlung geht auf einen Beschluss der Gemeindevertretung zurück. Die Einladung soll über die Schulen, die Jugendclubs, Vereine und Jugendfeuerwehren an die 6- bis 21-Jährigen, das sind mehr als 1000, herangetragen werden. Wie viele tatsächlich zur Zusammenkunft kommen, lässt sich schwer abschätzen. "Es gibt schon sehr interessierte junge Leute. Ich würde mich freuen, wenn es gelingt, einen Sprecher zu wählen", sagt Schlüter.

Der könnte dann auch gleich die Beteiligung an der Arbeit des Ausschusses für Soziales, Jugend, Kultur und Senioren übernehmen. Denn in Sachen Besetzung dieses Gremiums hat sich die Gemeindevertretung auf eine Veränderung verständigt. Neben den fünf Gemeindevertretern und drei sachkundigen Einwohnern soll je ein Vertreter der Senioren, der Kinder und Jugendlichen sowie der Elternschaft mitarbeiten. Diese könnten aus dem Seniorenbeirat und besagter Kinder- und Jugendversammlung entsandt werden. Auf welchem Weg ein Elternteil berufen wird, ist noch offen. Die drei Personen sollen wie sachkundige Einwohner mitwirken – also ohne Stellvertreter.