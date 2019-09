Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Im Rathaus, im Märchenwald, dem ausgetrockneten Mühlenfließ und im Kleinen Spreewaldpark wird am Sonnabend getanzt. Zum 25-jährigen Bestehen der Kulturgießerei hat der Trägerverein eine Performance vorbereitet, bei der sich Künstler mit diesen vier markanten Schöneicher Orten auseinandersetzen. Die Proben für das Spektakel, auf das sich Monika Drozdzynski vom Vorstand der Kunst- und Kulturinitiative Schöneiche schon besonders freut, laufen. Für Freitag ab 14 Uhr ist die Generalprobe angekündigt.

Am Sonnabend werden die Künstler ab 14 Uhr von Aufführungsort zu Aufführungsort ziehen – und die Besucher sind zum Begleiten eingeladen. Anschließend, nach 17 Uhr, wird in der Kulturgießerei ein großes Vereinsfest gefeiert, inklusive Live-Musik mit dem Andy-Robson-Trio. Der Skulpturenpark wird in besonderes Licht getaucht – und auch daran können sich die Gäste beteiligen. Monika Drozdzynski und ihre Mitstreiter wünschen sich, dass sie an Stöcken befestigte Gläser samt Teelicht mitbringen – geschmückt mit Papier, auf das die Gäste ihre Wünsche an das Kulturhaus geschrieben haben.

Den Trägerverein mit seinen gut 70 Mitgliedern sieht Monika Drozdzynski im Jubiläumsjahr in guter Verfassung. "Wir sind froh, dass viele Aktive so lange dabei sind", sagt sie. Motivierend seien der Zuspruch des Publikums und die Unterstützung durch Rathaus und Gemeindevertretung.