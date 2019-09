Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen sollte auf dem knapp 800 Quadratmeter großen Grundstück im Herzen der Bettina-von-Arnim-Straße in Fürstenwalde Süd längst emporgewachsen sein. Doch das Einzige, was dort von einem Bauvorhaben zeugt, ist ein Bauzaun. Das Projekt liegt auf Eis, weil Anwohner protestierten und die Stadtverordneten am 18. Oktober 2018 beschlossen, dass aus dem Baugrundstück ein Park werden soll. Für die Investoren, Familie Dorow aus Fürstenwalde, kommt das einer Enteignung gleich.

Nun, ein Jahr später, suchen Mitglieder von Ausschüssen und Stadtverordnetenversammlung einen Ausweg aus der verfahrenen Situation. Erster Schritt: Die Stadtverwaltung hat Dorows angeboten, die 787 Quadratmeter große Fläche für 59 025 Euro abzukaufen.

"Wir sind nicht abgeneigt", sagte Daniel Dorow am Dienstagabend im Stadtentwicklungsausschuss, "aber als privater Investor haben wir bereits viel Geld gezahlt." In Planung und Rechtsberatung sei Geld geflossen. Dafür müsste die Stadt Entschädigung zahlen – zumal das Bauvorhaben vor dem Grundstückskauf sowohl mit dem Bauordnungsamt des Kreises als auch mit dem Bauamt der Stadt abgestimmt war. Er habe Verständnis für die Anwohner, sagte Daniel Dorow. Um den Interessen beider Seiten Genüge zu tun, "muss die Stadt ein gleichwertiges Grundstück zur Verfügung stellen", ergänzte sein Vater, Hans-Dieter Dorow. Im neuen Baugebiet in der Ketschendorfer Feldmark zum Beispiel. "Man kann uns ein Angebot machen. Ich bin für eine gütliche Einigung", betonte er. Zum vorliegenden Kaufangebot äußerten sich die Investoren im Detail nicht.

"Das wäre die teuerste Parkanlage, die in Deutschland je gebaut würde", echauffierte sich Jürgen Teichmann (CDU). "Wenn ich Bürgermeister wäre, hätte ich den Beschluss vom 18.10.2018 beanstandet", fügte er an. Man könne doch nicht einen B-Plan über bestehendes Bauland legen, wenn kein öffentliches Interesse bestehe. Aus finanzieller Sicht sollte man sich eine solche Grünanlage nicht leisten, sagte Thomas Fischer (BFZ). Dies wäre "eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Grünanlagen". Er schlug vor, stattdessen Einfamilienhäuser auf die Parzelle zu stellen und plädierte dafür, den Aufstellungsbeschluss für den B-Plan "Park" aufzuheben. Peter Apitz (B90/Grüne) warb für die Grünanlage. Er führte Argumente wie Klimaschutz und soziale Stadtentwicklung an. Seine Fraktion hatte 2018 den Antrag gestellt, das Bauland in eine Parkanlage umzuwandeln.

"Zurück auf Null geht nicht", sagte Christfried Tschepe, der im Fürstenwalder Rathaus für die Stadtentwicklung zuständig ist. Dafür seien Dorows aufgrund des Bankdarlehens und der Bauverzögerung zu viele Schäden entstanden. Die Ansprüche, die sie gegenüber der Stadt geltend machen könnten, seien "nicht ohne". Zum anderen könne die Stadt nicht einfach ein Einfamilienhaus auf die Grünfläche setzen lassen, da der neue B-Plan "Park" sich bewusst auf den Landschaftsplan stütze. Dorows sollten das "Friedensangebot" genau prüfen. Bei den Konditionen, zu denen es umgesetzt werden könne, müsste sich dann jeder Stadtverordnete an seine eigene Nase fassen.

Verein will bei Pflege helfen

Die Parkanlage würde mit B-Plan, Grundstückskauf, Planungskosten, Vermessung und Herstellung 172 694 Euro kosten. Die Entschädigung ist darin noch nicht enthalten, Prozesskosten im Falle einer Klage auch nicht und die Arbeitsleistung der Rathaus-Mitarbeiter kommt ebenfalls obendrauf. Die Nachbarn aus der Arnimstraße haben angeboten, einen Verein zu gründen, der bei der Gestaltung des Parks und dessen Pflege helfen würde.