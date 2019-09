Thomas Messerschmidt

Trechwitz (MOZ) Ein 320-Seelen-Dorf ist tief im Herzen verankert bei all jenen, die besondere Unterhaltung mögen. Die Mitglieder des Freizeit- und Jugendvereins Trechwitz e.V. warten damit immer wieder zu Ostern auf, indem sie noch nie gesehene Feuer entfachen, und sie tun es in jedem ungeraden Jahr am ersten September-Sonntag. Dann ist‘s Zeit fürs Trechwitzer Treckertreffen, das dutzende Fahrer auf den Platz lockt und bis zu 4.000 Gäste drumherum. Hinter einer Bande aus dicken Strohballen verfolgen sie, was die Fahrer kleinster Traktoren und dickster Maschinen auf dem Platz leisten, der anfangs immer mit einem Geschicklichkeits-Parcours aufwartet. 2019 galt es für die adrenalingeladenen Traktoristen über Balken zu fahren, exakt einzuparken, mit einer Lanze Pferdeattrappen zu erlegen und den Stab anschließend in einer Tonne zu versenken. Wer all das schaffte, außerdem schnell war, hatte Chancen auf einen Pokal. Wie auch jene, die im zweiten Durchgang kräftig Gas gaben und die Action-Piste am schnellsten umrundeten, ohne an Hindernissen zu scheitern. Erdhügel, Buckelpiste und Wasserbecken zählten wieder dazu und eine Riesenwippe, die bei Testfahrten so schnell befahren wurde, dass die Fahrzeuge abhoben und Meter weit flogen. Darum gab die Rennleitung im Rennen vor: Wer fliegt, der fliegt – und zwar raus. Es muss gewippt werden, sonst wird disqualifiziert. Zur Sicherheit der Starter und des Publikums.

Bilderstrecke 16. Treckertreffen in Trechwitz Bilderstrecke öffnen

So wurde an anderer Stelle kräftig aufs Gaspedal getreten, am liebsten hinter dem ausgefahrenen Wasserbecken – auf richtig schlammiger Piste, die von durchdrehenden Reifen weit ins Publikum geschleudert wurde. Die richtigen Action-Ecken erkannte man folglich an den schmutzigsten Zuschauern. Die meisten hat’s gefreut. Begeistert hat die Trecker-Action wieder durchweg, auch wenn es wegen kleinerer Maschinen oder Oldtimern mal ruhiger zuging. Schließlich lockten ringsherum noch jede Menge Schausteller und Futterstände sowie die ausgedehnte Ausstellungsfläche für historische Landmaschinen, Traktoren und Motoren. Auch Blicke ins Fahrerlager waren möglich. Zeit für Langeweile blieb nicht.

Auf Wiedersehen am 05. September 2021!