Martin Terstegge\MOZ

Niemegk Am vergangenen Sonntag hat der Aufsteiger FSV Grün-Weiß Niemegk im Heimspiel gegen den ESV Lok Seddin II seinen ersten Saisonsieg in der 1. Kreisklasse gefeiert. Damit hat die Elf von Trainer Mirko Schulz die Scharte in der Auswärtspartie beim Borkheider SV 90 ausgewetzt.

Bei ihrer Saisonpremiere waren die Niemegker in der ersten Hälfte nicht richtig auf dem Platz. Ohne große Gegenwehr ließen sie sehr effektive Borkheider gewähren. Nach dem Seitenwechsel gelang es den Grün-Weißen zwar den 0:2-Rückstand wieder aufzuholen, versäumten es jedoch mit einem weiteren Treffer, die Partie komplett zu drehen. Nach dem erneuten Rückstand mussten sie ihre Deckung noch mehr öffnen und kassierten kurz vor dem Abpfiff noch das 2:4.

Dass sollte sich bei der Heimpremiere gegen Seddin nicht wiederholen. Trainer Schulz verlangte eine von Beginn an konzentrierte Leistung, um nicht wieder einen unnötigen Rückstand mit viel Laufarbeit egalisieren zu müssen. Den Gästen wurde keine Räume gelassen, die Gastgeber pressten früh, zwangen die Lok-Kicker zu zahlreichen Fehlabspielen.

Zu bemängeln gab es bei den Grün-Weißen nur die Chancenverwertung. Sie erspielten sich zahlreiche Gelegenheiten, die zunächst alle harmlos verpufften. Erst in der 18. Minute gab es bei den einheimischen Fans Grund zum Jubeln. Moritz Hoffmann wurde im gegnerischen Strafraum freigespielt und er schob überlegt in die linke Ecke ein.

Der Torschütze war quasi auch Vorbereiter des zweiten Tores. In der 34. Minute ließ er den Gästetorwart aussteigen, wurde dann aber von einem Seddiner festgehalten. Den fälligen Strafstoß verwandelte Huy Hoang Aunguyen sicher.

Immer wieder boten sich den Niemegkern bis zur Pause klare Möglichkeiten, doch Hoffmann wie auch Ludwig Schumann, scheiterten immer wieder freistehend am Lok-Keeper oder an den eigenen Nerven. Kurz vor dem Halbzeitpfiff markierte Schumann doch noch das 3:0, als er den Ball gekonnt über den schon liegenden Torhüter ins Netz hob.

Im zweiten Durchgang erlebten die Zuschauer eine andere Lok-Mannschaft. Sie griffen nun früher die Niemegker Fußballer an, die nicht mehr ihr sicheres Kombinationsspiel aufziehen konnten. Das Geschehen verlagerte sich nun verstärkt ins Mittelfeld, der Seddiner Sechzehner geriet seltener in Gefahr.

Auf der Gegenseite gab es zwar eine kleine Steigerung, doch angesichts von "null" Torchancen in Hälfte eins, ist dies nicht weiter verwunderlich. Bei der ersten Torannäherung der Gäste ging der Ball nach einem Freistoß noch um zwei Meter vorbei. In der 69. Minute "klingelte es im Kasten" von Schlussmann Tobias Kade, der bei dem Schuss des freistehenden Seddiners keine Abwehrchance hatte. Ansonsten löste er seine wenigen Aufgaben souverän.

Die Gastgeber besaßen auch noch ein paar verheißungsvolle Gelegenheiten, doch sie wurden nicht sauber ausgespielt. Angesichts der Dominanz im ersten Abschnitt sprach ihnen aber niemand den Verdienst des 3:1-Erfolgs ab. Das nächste Punktspiel bestreiten die Niemegker am 15. September beim KFV Wittbrietzen.

Doch die Grün-Weißen Anhänger müssen an diesem Sonntag (8. September) nicht auf Fußball verzichten. Um 15 Uhr steht die Kreispokalpartie gegen den Kreisoberligisten FC Stahl Brandenburg II an. Trotz des Klassenunterschieds sind sie nicht chancenlos.

Es gibt aber noch weitere Pokalpartien mit Beteiligung hiesiger Mannschaften. Bereits um 12 Uhr empfängt die SpG FC Borussia Belzig/ TSV Wiesenburg die SG Schenkenhorst, um 15 Uhr hat der FC Borussia Belzig den SV Ruhlsdorf zu Gast und der SV Union Linthe die Reserve des FSV Optik Rathenow. Zur gleichen Zeit, aber auf fremden Plätzen versucht der TSV Treuenbrietzen beim VfL Nauen II und der SV Eiche Ragösen beim SV Hohennauen die dritte Runde zu erreichen.