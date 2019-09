Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Sowohl die CDU- als auch die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung unternehmen einen Vorstoß, dass doch noch allen sogenannten Altanschließern ihre Abwasserbeiträge zurückgezahlt werden. Beide Fraktion wollen in der nächsten Sitzung einen Antrag einbringen, in dem der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue (TAZV) aufgefordert wird, aufzuzeigen, welche Kosten dabei auf den Verband und die Mitgliedsgemeinden zukommen.

Wobei der Antrag der SPD weiter gefasst ist. Sie will prüfen lassen, welche Auswirkungen eine komplette Beitragsrückzahlung habe. Der Antrag der CDU beschränkt sich auf die Altanschließer. Wobei der TAZV in der Vergangenheit immer wieder betont hat, dass der einzig rechtssichere Weg ist, alle bisher eingenommenen Beiträge von Grundstückseigentümer zurückzuzahlen.

Sieben Millionen Euro Umlage

Mögliche Auswirkungen hatte Heike Herrmann, Verbandsvorsteherin des TAZV, vor knapp drei Jahren in einer Stadtverordnetenversammlung schon einmal skizziert. Demnach müssten mehr als 22 Millionen Euro zurückerstattet werden, wenn die von der SPD favorisierte große Lösung gewählt wird. Die CDU formuliert in ihrem Antrag, dass den zwölf Mitgliedsgemeinden des TAZV bei der Rückzahlung keine finanziellen Auswirkungen entstehen sollen. Das aber, so hatte es Heike Herrmann schon vor drei Jahren betont, ist nicht möglich. Denn mehr als sieben Millionen Euro aus den Beitragseinnahmen sind schon aufgelöst, unter anderem dafür, dass die zweite Einnahmensäule, nämlich die Gebühren, niedrig gehalten wurden. Dieses Geld, so wurde damals gesagt, kann der TAZV nicht über Kredite finanzieren, sondern muss dafür Umlagen von den angehörigen Gemeinden verlangen. Im Falle von Eisenhüttenstadt waren das vor drei Jahren rund vier Millionen Euro. Unter anderem wegen dieser erheblichen Umlagen hatten sich die Mitglieder der Verbandsversammlung entschieden, die kompletten Beiträge nicht zu erstatten.

Eine weitere Folge der kompletten Rückzahlung wäre – auch das wurde vor drei Jahren schon aufgezeigt –, dass die Gebühren für die Abwasserentsorgung deutlich steigen würden. Heike Herrmann nannte damals eine Mengengebühr von 3,86 Euro pro Kubikmeter. Momentan liegt die Mengengebühr, nicht zuletzt durch die Einnahmen aus den Beiträgen, bei 2,30 Euro pro Kubikmeter.

Die CDU begründet ihren Vorstoß damit, dass der Rechtsfrieden wieder hergestellt werden soll, der aus ihrer Sicht durch die Altanschließerproblematik beschädigt ist. Auch die SPD argumentiert mit hohem Unfrieden. "Um den sozialen Frieden wieder herzustellen, bedarf es einer abschließenden und rechtssicheren Regelung."