Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Am liebsten wäre es Thomas Steinberg gewesen, wenn die Rathaus-Spitze seine Idee, den von Beton dominierten und im Hochsommer oft aufgeheizten Marktplatz mit drei bis fünf großen Bäumen zu beschatten, am Sonnabend ebenfalls zur Abstimmung gestellt hätte. Alle Eberswalder ab dem 14. Lebensjahr können an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr im Familiengarten mitentscheiden, für welche Projekte 2020 die 100 000 Euro ausgegeben werden sollen, die jährlich im Bürgerhaushalt zur Verfügung stehen. 71 Vorschläge wurden durch die Kämmerei als grundsätzlich realisierbar eingestuft, weil sie nicht mehr als 15 000 Euro kosten würden und einen Bereich betreffen, für den die Stadt zuständig ist. 32 Vorschläge sind durch das Raster gefallen – darunter der des Gastwirtes, der seit einem Jahr die Szenenkneipe "Mundtshof" im Zentrum betreibt.

"Für weitere Bäume auf dem Markt ist kein Platz", begründet Eberswaldes Kämmerer Sven Siebert seine Abfuhr. Es müssten schließlich auch Standorte für Bühnen, Verkaufsstände und -wagen sowie Zufahrtswege freigehalten werden.

Gastwirt spricht Fraktionen an

Er müsse die Absage hinnehmen, räumt Thomas Steinberg ein, denkt aber nicht ans Aufgeben. "Mir geht es ja nicht um den Marktplatz allein, auch wenn ich einen Startschuss an diesem zentralen Ort toll gefunden hätte", sagt er. Grundsätzlich sei ihm wichtig, dass in Eberswalde vor allem mehr große Bäume gepflanzt werden. "Ich denke da an mindestens acht Meter hohe Exemplare, die ins Auge fallen und das Zentrum aufwerten", betont der Gastwirt. Gerade in einer Stadt, die mit dem Spruch "Nachhaltig Eberswalde" für sich werbe, könnte gar nicht genug für den Klimaschutz getan werden. Zwar seien ausgewachsene Bäume teurer, dafür würden sie sofort in Größenordnungen Sauerstoff produzieren, Schall schlucken und Schatten spenden.

Die Diskussion sei angestoßen, jetzt werde er auf der Suche nach Unterstützern alle Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung ins Boot holen, kündigt Thomas Steinberg an. "Ein großer Baum mag 50 000 bis 70 000 Euro kosten. Aber wenn er an einer geeigneten Stelle steht, wird er zum Blickfang. Um den gleichen Effekt mit Architektur zu erreichen, müsste die Stadt viel, viel mehr Geld ausgeben", urteilt er.

Bewässerungssäcke verteilt

Bei Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner stößt der Vorstoß des Gastwirtes auf jede Menge Sympathie. Thomas Steinberg greife eine Idee auf, über die sich der politische Raum bereits ausgiebig ausgetauscht habe. "Allerdings wurden wir von den Fachleuten, die es an der Hochschule und in deren Umfeld ja zahlreich gibt, eindringlich davor gewarnt, größere Bäume zu pflanzen", betont die Vertreterin der Rathaus-Spitze. Denn die ausgewachsenen Exemplare seien deutlich empfindlicher, was das Umpflanzen betreffe. Sie würden am neuen Standort schlechter Wurzeln schlagen und eher absterben als Bäume in robusteren Größen.

Stadtpolitik und Rathaus hätten sich nach den Dürresommern 2017 und 2018 gemeinsam Gedanken darüber gemacht, wie das Stadtgrün zu retten sei. Ein Ergebnis dieser Überlegungen sei gewesen, dass die meisten der im vorigen und in diesem Jahr gepflanzten Jungbäume testweise mit Bewässerungssäcken ausgestattet wurden, die ihren Inhalt langsam an den Boden abgeben, sagt die Baudezernentin.