Matthias Henke

Gransee Die Rechte von Kindern und Jugendlichen sollen in Gransee schriftlich fixiert werden, ebenso Details zu Einwohnerversammlungen und -befragungen.

Dass sich die Stadtverordneten mit dem Thema Bürgerbeteiligung intensiver auseinandersetzen, liegt nicht zuletzt an einer Änderung der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

So ist der neue Paragraf 18a zu berücksichtigen, wonach eine Gemeinde Kindern und Jugendlichen in allen sie berührenden Angelegenheiten Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte zusichert, wie Andreas Much von der Amtsverwaltung am Dienstag den Mitgliedern des Finanz-, Sozial- und Kulturausschusses erläuterte. Ferner sei im Paragraf 13 der Kommunalverfassung die Einwohnerbefragung eingeführt worden. Das formelle Verfahren müsse die Stadt regeln, so Much weiter.

Das sieht nun so aus, dass Paragraf vier der Granseer Hauptsatzung, der die Einwohnerbeteilung regelt, neu gefasst, um die neuen Begrifflichkeiten ergänzt, aber gleichzeitig auch gestrafft wird. Statt sechs Absätze wird dieser Paragraf künftig nur noch drei haben. Alle weitere Details werden dann in einer neuen "Satzung über die Einzelheiten der förmlichen Einwohnerbeteiligung" geregelt.

Keine Anträge von Einzelnen

So wird in einem Paragrafen festgelegt, wie lange die Einwohnerfragestunde dauert (in der Regel maximal 30 Minuten), zu wie vielen Themen sich jeder Einwohner zu Wort melden darf (bis zu drei) und wann Fragen zurückgewiesen werden dürfen (wenn sie nicht die Gemeinde betreffen).

Der Paragraf zur Einwohnerversammlung ist in neun Paragrafen unterteilt worden. Wer einberuft (der Amtsdirektor), wer die Versammlung leitet (der Bürgermeister oder ein von ihm Beauftragter) und wie eingeladen wird (analog zu den Vorschriften der Stadtverordnetenversammlung) ist dort definiert. Einwohnerversammlungen können demnach aus der Einwohnerschaft selbst beantragt werden. Fünf Prozent der Einwohner der gesamten Stadt oder eines Ortsteils, je nachdem, wen es betrifft, müssen den Antrag unterschreiben. Das Mindestalter dafür ist 16 Jahre.

Letzteres gilt auch für die Teilnahme an Einwohnerbefragungen. Die Stadtverordneten können eine Befragung beschließen. Fragen sind aber so zu stellen, dass sie mit "ja" oder "nein" beantwortet werden können. Eine Auswahl zwischen unterschiedlichen Varianten soll möglich sein.

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird in einem weiteren Paragrafen geregelt. Über die offene Jugendarbeit des Amtes unter Einbeziehung der Schulen, Horte und Jugendeinrichtungen sollen ihre Rechte sichergestellt werden.

Andrea Suhr (SPD) regte an, die bisher schon während der Sitzungen zugelassenen Einwohnernachfragen auch explizit in die Satzung aufzunehmen, ebenso die in der Kommunalverfassung genannten Bürgerbegehren sowie das Petitionsrecht. Der Ausschuss unterstützte das.