Simone Weber

Rathenow "Stage Teens" kommt am 13. September erstmals auf die Bühne des Kulturzentrums in Rathenow. Weitere Aufführungen gibt es am 14./15. September. Am 18./19. September sind die westhavelländischen Musikschüler am Brandenburger Theater zu Gast.

Auf die Castings vor einem Jahr folgte intensive Probenarbeit an der havelländischen Musik- und Kunstschule in Rathenow. Wie schon bei vorherigen Eigenproduktionen führt Autor und Komponist Niels Fölster auch die Regie. "Im Zentrum der Handlung steht eine Schülerband mit vier Jugendlichen, die sich für eine TV-Casting-Show bewerben und auch Erfahrungen mit den Schattenseiten des Musik- und Fernsehbusiness machen, mit Machtmissbrauch und Ausbeutung konfrontiert werden", so Fölster. Geeignet für Publikum ab 12 Jahre.

Interesse an der Produktion zeigt auch CDU-Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann. Unter ihrer Schirmherrschaft wird "Stage Teens" in Brandenburg/Havel gezeigt, die Heimatstadt der Politikerin. Tickets für die Vorstellungen in Rathenow sind unter 03385/519051 erhältlich.