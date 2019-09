Marcus Erben

Borsgdorf Traditionell findet bei den Nachwuchs-Fußballern kurz nach Saisonbeginn auf dem Feld das erste Kreisauswahlturnier statt. Während die uckermärkischen Teams in den Altersbereichen U 13 und U 12 teils stark ersatzgeschwächt in Borgsdorf kaum Akzente setzen konnten (jeweils letzter Platz), überraschte der jüngste Jahrgang in Rehfelde mit dem Turniersieg.

Sicher hat der FC Schwedt als gestandene Landesliga-Mannschaft und bisher in drei Saisonspielen mit drei Siegen gestartet, einen guten Jahrgang, doch dass es gegen weitaus ambitioniertere Kreise so klasse funktioniert, überraschte am Ende dennoch. Den Grundstein legte die Uckermark-Auswahl, welche sich aus Spielern von fünf Vereinen zusammensetzte, schon im ersten Spiel. Nach 0:1-Rückstand drehten die Treffer von Oskar Böwe, Colin Wodtke und Linus Klein gegen den Stützpunkt Rehfelde (Märkisch-Oderland) die Partie in einen 3:1-Sieg.

Nach kurzer Pause folgte der nächste Dreier gegen Löwenberg (Oberhavel). Für das 2:0 zeichneten Ole Schulz und Klein verantwortlich. Schwer tat man sich dann gegen Eberswalde (Barnim), doch zwei Wodtke-Treffer bei einem Gegentor brachten doch einen 2:1-Erfolg.

Eine echte Team-Leistung

Bei großer Hitze blieb kaum Erholung zwischen den Spielen. Nächster Gegner war das spielstarke Wiesenau (Frankfurt). Dass die Uckermärker nicht nur Tore schießen, sondern auch gut verteidigen können, demonstrierten sie gerade in dieser Begegnung auf Augenhöhe. Erneut Wodtke gelang der 1:0-Siegtreffer. Im letzten Spiel trennte man sich vom Team MOL II – sie sprang für den fehlenden Spreekreis ein – torlos. So stand am Ende Platz 1 mit 13 Zählern bei vier Siegen und einem Unentschieden fest.

Die Nennung von Colin Wodtke als einer der besten Spieler des Turniers rundete die Veranstaltung zur vollen Zufriedenheit der Uckermärker ab. Als Trainer konnte ich der Mannschaft nur herzlich zu diesem unerwarteten Erfolg gratulieren. Jeder Einzelne trug seinen Teil zum Sieg bei – ob nun mit starken Paraden im Tor (Niklas Zick), prima Abwehrarbeit (Jan Heise, Emil Leege) oder erfolgreicher Offensivpower der Angreifer. Es hat Spaß gemacht, dieser Truppe zuzusehen. Rundum zufrieden ging es für den Coach mit seinem Team auf die Heimfahrt.

Übrigens wurde auch eine Neuerung bestens aufgenommen: Alle Spiele fanden ohne Schiedsrichter statt – die auf dem Feld agierenden Spieler entschieden allein, ob Foul oder Regelverstoß.

Einziger Wermutstropfen am Ende des Tages: Malte Bartelt brach sich die Speiche – alle wünschen schnelle Gesundung und baldige Rückkehr auf den Platz!