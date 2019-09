Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Sie ist fertig. Nach nur einem guten Jahr Bauzeit wird die Neuapostolische Kirche in der Schwarzburger Straße 2/Ecke Finkenkruger Straße am 8. September mit einem Gottesdienst eingeweiht (10 Uhr). Am Samstag, 14. September, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr wird die Kirche bei einem Tag der Offenen Tür der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Es besteht die Möglichkeit zur Besichtigung der Kirche, die Orgel wird vorgestellt, Musikgruppen und der Jugendchor werden musizieren. Infomaterial über die Neuapostolische Kirche sowie über den Neubau, Bastelmöglichkeiten für Kinder und kleine Erfrischungen stehen ebenfalls bereit. Die Gemeinde setzt sich aus den bisherigen Kirchengemeinden Falkensee und Falkensee-Finkenkrug zusammen. Die Gottesdienste finden immer Sonntag um 10 Uhr und Mittwoch um 19.30 Uhr statt. Alle Informationen, ab 8. September, auf falkensee.nak-bbrb.de.