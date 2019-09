Lara Philipp

Finowfurt Die Handballerinnen des Finowfurter SV zeigten in der 1. Runde des Landespokals in heimischer Halle eine starke Leistung und mussten sich erst im Finale dem HSC 2000 Frankfurt geschlagen geben.

Im ersten Spiel traf man mit dem Oranienburger HC auf einen ehemaligen Ligakonkurrenten. Das Spiel verlief sehr ausgeglichen. Nachdem sich die Gegner bei einem Spielstand von 17:14 zunehmend absetzten, nahm Finowfurts Trainer Dirk Menzel die notwendige Auszeit. Die Ansagen in der Pause zeigten Wirkung und Aimee Preuße sorgte mit zwei Treffern für den 17:16-Anschluss.

Lara Philipp mit Siegtor

In der 37. Minute, beim Stand von 18:18, machte sich auf beiden Seiten Unruhe bemerkbar. Erst acht Sekunden vor Schluss konnte Lara Philipp den Ball gewinnen und das Siegtor erzielen.

In der zweiten Partie traf man auf den HSC 2000 Frankfurt/Oder und ab der ersten Minute zeigte der Gegner, wer das Sagen hat. Abspielfehler nutzten die Gäste für schnelle Konter. Durch Frankfurts Schnelligkeit konnten die Lücken in der Finowfurter Abwehr nicht früh genug geschlossen werden So verloren die Gastgeber mit 15:26. Trotz der Niederlage waren die Finowfurterinnen zufrieden mit der gezeigten Leistung. Die 6:0 Deckung funktionierte sehr gut und das harte Training zeigte Wirkung.