Hartmut Miersch

Finowfurt Ein bischen durften die Landesliga-Männer des Finowfurter SV an der großen Sensation schnuppern, doch für ein Weiterkommen in der 1. Runde des HVB-Landespokals reichte es dann doch nicht. Nach einem überzeugenden 28:17-Erfolg gegen Liga-Kontrahent Blau-Weiss Perleberg kamen die Schorfheider zwar in das Endspiel um den Einzug in Runde zwei, mussten sich aber Brandenburgligist Jahn Bad Freienwalde mit 13:21 beugen.

In der Auftaktbegegnung waren die FSV-Mannen um Trainer Toni Renz nach einem anfänglichen 2:2 schnell auf der Siegerstraße. Beim 10:5 kurz vor dem Wechsel standen die Vorzeichen schon auf Sieg. Die Gastgeber überzeugten mit schnellem und geradlinigem Spiel.

Deutlicher Erfolg im Halbfinale

Nach der Halbzeit machten die Barnimer konzentriert weiter. Der Ligakontrahent aus Perleberg hatte nach hinten heraus kaum etwas zum Zusetzen. Die Finowfurter feierten einen nicht zu erwartenden deutlichen 28:17-Erfolg.

Im zweiten Halbfinale trafen der HC Angermünde (Landesliga) und der haushohe Favorit SV Jahn Bad Freienwalde (Brandenburg-Liga) aufeinander. Der HCA mühte sich dabei redlich, hielt auch lange Zeit dagegen, konnte aber am Ende die 16:23-Niederlage nicht verhindern.

Im Finale, mit lautstarker Fan-Unterstützung auf beiden Seiten, lag der Favorit aus Bad Freienwalde mit 3:0 vorn. Dann aber arbeiteten sich die Barnimer auf 3:5 heran. Beim 7:8 war sogar der Anschlußtreffer erzielt und mit einem noch hoffnungsvollen 7:9 ging es in die Pause.

Mit Wiederanpfiff allerdings wurden die Kurstädter zunehmen ihrer Favoritenrolle gerecht. Beim FSV häuften sich die technischen Fehler, klare Chancen blieben ungenutzt und sieben Finowfurter Zeitstrafen begünstigten die klare Führung der Kurstädter. Beim 11:18 fünf Minuten vor dem Ende war die endgültige Vorentscheidung gefallen. Die 21:13-Niederlage war am Ende so nicht zu vermeiden.

Dazu FSV-Trainer Toni Renz: "Wir durften an der Sensation schnuppern. Gegen Perleberg hat man gesehen, was möglich ist, gegen Bad Freienwalde sah man, woran wir bis zum Punktspielstart noch arbeiten müssen".