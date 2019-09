Holger Franke

Königs Wusterhausen Mit acht Sportlerinnen und Sportlern haben die Leichtathleten der BSG Stahl Eisenhüttenstadt an den Landesmeisterschaften U12/14 in Königs Wusterhausen teilgenommen. Bei 45 gemeldeten Vereinen mit insgesamt 357 Startern sollte es nicht einfach mit guten Platzierungen werden, aber am Ende waren die Stahlstädter genau zum Saisonhöhepunkt topfit. Die größte Medaillenhoffnungen waren Lara Maria Sdorra in der W13 über 60 m Hürden sowie die 4x50m Staffel der MU12.

Nachdem sie endlich krankheitsfrei durchtrainieren konnte und die Trainingsleistungen gut waren, wollte Lara Maria über die 60 m Hürden bei der Medaillenvergabe mitreden. Im stärksten Vorlauf mit angetreten, ging es nach einem schlechten Start und mittelmäßiger Hürdenüberquerung mit der drittbesten Zeit von 10,43 s ins Finale. Dort konnte sie dann ihre gute Form zeigen. Mit sehr gutem Start übernahm sie gleich die Führung, die sie trotz nicht ganz sauberer Hürdenüberquerung nicht mehr abgab und gewann mit 10,25 s souverän die Landesmeisterschaft. Auf Platz 2 folgte Helena Kutz (SC Frankfurt) in 10,37 s vor Stella-Lucia Lamberti aus Hohen Neuendorf in 10,56 s. Damit konnte sie nach drei Vizelandesmeistertiteln im Freien dieses Jahr endlich Gold gewinnen.

25 Starter unter den Top 8

Für die zweite Goldmedaille des Tages sorgte die 4x50-Meter-Staffel der männlichen U12. Dort trat die BSG Stahl mit den schnellsten Sprintern des Landesstützpunktes Frankfurt im Team Oder-Spree an. Diese Staffel konnte sich einiges erhoffen, da sie schon im Winter Platz 2 in der Halle belegte. Diesmal wollte man aber Gold gewinnen. Spannend sollten die Wechsel werden, da Sportler aus allen drei Stützpunktvereinen mitliefen und man die Wechsel erst an diesem Tag gemeinsam üben konnte. Aber Malte Kemmel, Max Erhard (beide BSG Stahl), Florin Pikos (LA in Beeskow) und Guibert Ziwo Djouaka (SC Frankfurt) liefen einen klaren Sieg heraus. Mit 27,76 s hatten sie fast eine Sekunde Vorsprung auf die Zweitplatzierten vom SC Potsdam in 28,72 s. Wären die Wechsel etwas besser gekommen, hätte man auch den Landesrekord von 27,29 s angreifen können, aber dafür gibt es noch die Möglichkeit bei der Team-Landesmeisterschaft in 14 Tagen.

Für weitere gute Ergebnisse sorgten auch die anderen Athleten der BSG Stahl an diesem Tag. Denn bei 25 Einzelstarts konnten die Eisenhüttenstädter Finalplatzierungen unter den Top 8 erreichen – und das bei manchmal über 40 Startern pro Disziplin, dazu kommen noch vier 4. Plätze. In der W10 konnte Alea Bahro über 50 m in 7,99 s und im Weitsprung mit 4,16 m jeweils 4. Plätze erreichen. In der gleichen Altersklasse wurde Mia Fabienne Weichert im Ballwurf mit 34,0 m ebenfalls Vierte, Malte Kemmel landete über die 50 m der M11 mit 7,75 s auch auf dem undankbaren 4. Platz.

Mit in dem Finale lief auch Max Erhard, der dort in 7,81 s den 8. Platz belegte. Im Weitsprung kam er mit 4,45 m auf Rang 7. Einen 6. Platz errang Lena Marie Luft (W12) mit 38,0 m im Ballwurf. Die letzte Finalteilnahme erreichte Emily Zeitz (W11) im Ballwurf mit 35,5 m, was Rang 8 bedeutete. Sie sprang dann noch zu 4,14 m, was Platz 10 und neuer persönlicher Bestweite im Weitsprung bedeutete.

Für alle Sportler der AK 10 und 11 geht es Mitte des Monats als Stützpunktmannschaft Team Oder-Spree zur Landesmeisterschaft Team nach Hohen Neuendorf.