Frank-Olav Schröder

Bernau Es ist eine Generalprobe für den SSV Lok Bernau. Am Sonnabend sind auf dem Höhepunkt der Saisonvorbereitung die Baskets Wolmirstedt zu Gast in der Erich-Wünsch-Halle (Anwurf 18 Uhr). Der Start in die Punktspielsaison der 2. Basketball-Bundesliga ProB folgt zwei Wochen später mit der Partie gegen den Gast aus Bochum, ebenfalls mit einem Heimspiel (19 Uhr).

Mit der Vorbereitungsphase ist Trainer René Schilling recht zufrieden. Zwar gab es in den Anfangstestspielen gegen Pro-A-Teams aus Chemnitz und Rostock die erwartbaren Niederlagen. Doch gegen Rostock hielten die Bernauer bis zum letzten Viertel mit, erst dann ließen Kondition und damit auch die Konzentration nach.

Was ihm aber viel wichtiger ist, ist die Erkenntnis, dass "das Team charakterlich sehr gut zusammen passt". Die Begegnungen dienten dazu, unter Wettkampfbedingungen zu sehen, wo man stehe. "Bis zur Saisoneröffnung kann noch nachgesteuert werden", sagt René Schilling. In diesem Sinne ist die Partie gegen Wolmirstedt zugleich als Nagelprobe zu verstehen. Gleichwohl könnte der Anfang der Saison "eventuell auch etwas holprig verlaufen", sagt Schilling. Drei Spieler des Kooperationspartners Alba Berlin sind gegenwärtig bei der Weltmeisterschaft in China im Einsatz und stehen daher Lok noch nicht zur Verfügung.

Ziel: Platz unter ersten Acht

Das Ziel für die neue Saison steht: ein Platz unter den ersten Acht und damit die Qualifizierung für die Playoffs. Zwischenziel ist ein Platz "über dem Strich", also besser als Platz acht. Und dann lasse sich weitersehen, ob auch ein Platz unter den ersten Vier in Frage kommen kann.

"Es wäre aber eine große Überraschung, wenn wir so gut wie im letzten Jahr abschneiden", bleibt René Schilling vorsichtig. Damals gelang der Einzug ins Halbfinale der Meisterrunde. Immerhin seien in dieser Saison mehrere Schlüsselspieler nicht mehr dabei. Das Team werde sich auf die Heimspiele konzentrieren und dann sehen, was auswärts zu machen sei. Positiv gestimmt ist da auch Vereinsvorsitzender Sebastian Weege. So habe Lok auswärts oft nur knapp verloren.

Im Kader gab es große Veränderungen. Jonas Mattisseck spielt jetzt vollständig bei den Profis. "Sofern es passt", sagt René Schilling, "wird er uns noch unterstützen und kann dann sicher auch individuell helfen." Ebenfalls bekannte Gesichter sind in der neuen Saison Malte Delow, Lorenz Brenneke, Konstantin Kovalev und Kresimir Nikic. Als erfahrene Spieler, die jüngere unterstützen und eine Vorbildfunktion übernehmen können, kommen Alexander Blessig, der US-Amerikaner Dan Oppland und Alexander Rosenthal hinzu. Als Nachwuchsspieler von Alba rücken Evans Rapeique, Till Hornscheidt, Nolan Adekunle, Ben Lingk und Abdulah Kameric auf.

"Während die erfahrenen Spieler den Laden zusammenhalten, erwarte ich von den Spielern aus dem Nachwuchsbereich, dass sie Vollgas geben, bei jedem Training, um sich in dem jetzt komplexeren und schnelleren Spiel einzufinden", sagt René Schilling.

Zur neuen Saison wurden Partnerbetreuung und Catering ausgebaut, insbesondere wurde das Online-Ticketing eingeführt, berichtet Sebastian Weege. "Das wird den Einlass beschleunigen", sagt er und zollt den Verantwortlichen, die es eingeführt haben, Anerkennung. Viel investiert worden sei auch in die Erfüllung der Lizensanfordernungen. Zusätzliche Unterstützer wurden gefunden, es gibt nunmehr einen Jugendkoordinator und es wurden weitere Trainingstellen und darüber hinaus in der Geschäftsstelle sozialversicherungspflichtige Vollzeitstellen geschaffen.

Im Rahmen der Jugend- und Freizeitarbeit bietet Lok Bernau vom Bergsteigen bis zum Basketball mehr als 30 Sportangebote plus Freizeitcamps. Mehr als 20 Teams nehmen am Spielbetrieb teil. "Ohne das Engagement der Eltern und Trainer wäre all das nicht möglich.

Hoffnung auf neue Sporthalle

Dem Bau der neuen großen Mehrzweckhalle auf dem Ladeburger Dreieck sehen Sebastian Weege und René Schilling "fiebernd" entgegen. "Alle Vereine brauchen dringend Platz", sagen sie und hoffen auf die Grundsteinlegung im nächsten Frühjahr. Dass würde auch für den wachsenden Sportverein eine neue Perspektive bedeuten, nämlich in Richtung ProA-Liga.