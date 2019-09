Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit der Bilanz von 7xGold, 8xSilber und 9xBronze der Pistolen- und Flintenschützen bei den zehntägigen nationalen Meisterschaften in München ist Benno Bölke zufrieden. "Damit haben wir das Ergebnis des Vorjahres bestätigt, obwohl mehrere Schützen wegen der Vorbereitung auf die Europameisterschaften nicht am Start waren. Und unsere stärkste Juniorin Laura Fischinger war krank", berichtet der Vorsitzende der Schützengilde Frankfurt von 1406. Hoffnungsvoll stimmten Bölke und die Trainer die Leistungen des Nachwuchses. "Bei den Schülern und in der Jugend haben wir anders als im Vorjahr deutlich mehr Medaillen geholt."

Mit Blick auf internationale Meisterschaften brachte sich Skeetschütze Ralf Buchheim mit seinem Meistertitel wieder stärker ins Gespräch. Der zweimalige Olympia-Teilnehmer und EM-Dritte 2016 hatte im vorigen Jahr die Kadernorm nur um eine Scheibe verfehlt. "Wir haben uns stark gemacht, dass er die aktuelle EM-Qualifikation trotzdem mitmachen kann. Mit dem Ergebnis bei den Deutschen sollte er sich Sicherheit für die Europameisterschaften Mitte September geholt haben", bleibt Bölke optimistisch. Buchheim hatte in München im Finale 58 von 60 möglichen Scheiben getroffen.

Ebenfalls über Gold im Skeet konnte sich Erik Katzke bei den Schülern mit neuer persönlicher Bestleistung (71 von 75 Scheiben) freuen. Bei den Trap-Schützen Juniorinnen II sicherte sich Johanna Brandt mit hervorragenden 116 Scheiben (pB) den Titel.

Zwei im Top Team Tokio

Traditionell stärker vertreten waren die Frankfurter in den Pistolenwettbewerben. Ein fast maximales Ergebnis gelang Josefin Eder, die Gold mit der Luft- und Silber mit der Sportpistole bei den Damen gewann. Nach dem folgenden starken Auftritt beim Weltcup in Rio de Janeiro mit dem Einzug in das Finale Sportpistole sicherte sich die 23-Jährige einen Platz im deutschen Top Team für Olympia 2020. Mit Michelle Skeries, die in München ohne Medaille blieb, haben die Frankfurter zwei Frauen im Top Team. "Jetzt kämpfen fünf Pistolenschützinnen um die beiden Plätze für Deutschland in Tokio", verdeutlicht der Vereinschef die große Konkurrenz.

In den jüngeren Jahrgängen sind mehrere Jugendliche der Schützengilde dabei, in deren Fußtapfen zu treten. Wie Josefine Eder war auch Jette Lippert (weibliche Jugend) zweimal erfolgreich. Sie hatte sich an ihrem 16. Geburtstag selbst das schönste Geschenk gemacht mit Gold in der Disziplin Luftpistole Mehrkampf. Silber erkämpfte sie mit der Luftpistole olympisch, ringgleich mit der Siegerin. In der Disziplin Standard lag sie ebenfalls auf Medaillenkurs, fiel dann nach einer Waffenstörung in der letzten Serie auf Platz 6 zurück.

Mit jeweils Silber und Bronze in zwei Pistolendisziplinen zeigten auch Pascal Schlaack (Jugend) und Angelina Riske (Schülerinnen) achtbare Resultate. Lippert, Schlaack und Clara Müller (weibliche Jugend), die Fünfte und Sechste wurde, hatten als Team zudem Silber in der Mannschaftswertung der Jugend gewonnen. Sie sind drei der Sportler, auf denen die Hoffnungen des Vereins ruhen. Als Gründe zählt Benno Bölke auf: "Sie identifizieren sich voll mit der Sport und bringen den Ehrgeiz mit, sich vorn zu platzieren. Die Möglichkeiten, die ihnen die Sportschule zum Trainieren bietet, nutzen sie maximal". Während Jette bereits den Nachwuchskader-Status besitzt, sieht er die beiden anderen Talente auf einem guten Weg dorthin. Das Trio war eines von sieben der Schützengilde, die als Mannschaft Edelmetall gewannen.

Ein – noch – Exot in der Frankfurter Mannschaft war Olaf Haspel, der sich auf die Schnellfeuerpistole konzentriert. Mit 559 Ringen verteidigte er seinen Titel aus dem Vorjahr. Mit einem internen Familienduell wie erhofft hatte es nicht geklappt, da sein Bruder die Qualifikation nicht gemeistert hatte. Olaf Haspel sagt, er sei mit viel Spaß an den Wettkampf gegangen. "Beim Ergebnis ist noch Luft nach oben. Aber die 300 Zuschauer, sonst sind es eine Handvoll, lassen die Erregung doch anwachsen", erzählt der mehrfache Medaillengewinner der Vorjahre. Inzwischen ist er dabei, mehr Jugendliche für diese Disziplin zu begeistern.