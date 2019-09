MOZ

Neuruppin Mit Hubschrauber, Boot und Polizeistreifen ist am Mittwoch nach drei Schülern auf dem Ruppiner See gesucht worden. Die Neuntklässler gehörten zu einer Schulklasse aus Sachsen, die auf einem Paddelausflug war. Durch das Wetter wurden die Boote auseinandergetrieben. Als die Betreuerin das Fehlen eines Bootes bemerkte, rief sie gegen 16.50 Uhr die Rettungskräfte. Nach intensiver Suche zu Land zu Wasser und zu Luft fanden sich die Vermissten letztlich in ihrer Unterkunft im Jugenddorf Gnewikow. Sie waren nach dem Abtreiben einfach zurück gepaddelt.