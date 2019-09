Karsten Mechler

Ortsmarke Zwei Partien des 1. Spiel-tages sind in den Oktober verlegt worden, so wurde der Auftakt in Hartmannsdorf und Rauen vollzogen. Übrigens wird nicht nur in der höchsten Liga der Tischtennis-Kreisregion Nord von Oder Spree ab der neuen Saison generell mit dem Plasteball gespielt.

TTV Hartmannsdorf – 1. KSV 64/90 Fürstenwalde II 7:10

Eine äußerst starke Vorstellung des Aufsteigers, die aber am Ende doch nicht belohnt wurde. Bis zum 7:7 roch es förmlich nach einem Punktverlust des Meisters, weil für diesen nur Olaf Plocke und Alexander Gigl in den Einzeln je dreimal punkten konnten. Nach Plockes viertem Erfolg, dem gegen Stephan Schüler (11:4, 11:8, 11:6), fiel die Entscheidung: Rene Puhlmann bezwang den Hartmannsdorfer Michael Schüler im Entscheidungssatz (-6, 9, 5, -4, 3), Gigl holte gegen Markus Burghardt einen 0:2-Satzrückstand auf, gewann dabei zweimal glücklich in der Verlängerung (-9, -8, 10, 10, 3).

Hartmannsdorf: Stephan Schüler 2,5, Burghardt, Michael Schüler je 2, Marco Lufter 1,5,KSV: Plocke 4,5, Gigl 4, Puhlmann 1,5, Martin Bronkow (Ersatz)

SG Rauen – SG Gaselan Fürstenwalde 10:7

Vater und Sohn Blodau bei den Gaselanern gesundheitlich angeschlagen, Mathias Umlauf nicht dabei – prompt gab es die Quittung gegen solide spielende Gastgeber, die beide Doppel gewannen, diesen Vorteil bis zum 6:6 aber wieder hergaben. Andre Gerhardt, der drei seiner vier Partien im Entscheidungssatz gewann und Tobias Blodau hatten die Fürstenwalder im Spiel gehalten. Aber die Rauener zogen durch Sven Engelmann, Michael Damm und eine starke Carmen Lehmann dann doch vorentscheidend davon. Den Schlusspunkt zum nicht erwarteten Sieg setzte Damm in drei Durchgängen gegen Gaselan-Ersatzmann Mario Laaser.

Rauen: Carmen Lehmann 3,5, Damm, Engelmann je 2,5, Cuong Nguyen 1,5, Gaselan: Gerhardt 4, Tobias Blodau 3, Bernd Blodau, Laaser (Ersatz)

Pneumant Fürstenwalde IV – Chemie Erkner II 10:1

Die Gäste hatten arge Probleme mit dem Plasteball, zudem waren die Fürstenwalder nervenstärker, gewannen vier der fünf Partien über die volle Distanz. Im Doppel wehrten Ronny Gau/David Dawidowski gegen Vater und Sohn Hartmut und Marcel Gaertner im vierten Durchgang gleich vier Matchbälle ab (10, -6, -8, 10, 3). Den Ehrenpunkt für die Randberliner holte Marcel Gaertner, der die Verlängerung des fünften Satzes gegen Gau für sich entschied (5, -3, -11, 9, 11).

Pneumant IV: Dawidowski 3,5; Andreas Westphal, Manuel Christoph je 2,5; Gau 1,5, Erkner II: Marcel Gaertner 1, Michael Kunert, Hartmut Gaertner, Jörn Gade (Ersatz)

Die ersten Partien des 2. Spieltages: KSV II – Pneumant 10:3, Gaselan Fürstenwalde I – II 7:10, Fürstenwalde V – TTV GSG Fürstenwalde 10:3