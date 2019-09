Udo Plate

Altbarnim (MOZ) Die Spannung ist ist auf dem Höhepunkt: An diesem Wochenende fallen während des Herbst-Derbys des Reitvereins Kronprinz Wilhelm Altbarnim sämtliche Entscheidungen in der Turnierserie um den Sparkassen-Oderlandcup. Aber auch in den anderen Prüfungen werden den Reitsportinteressierten am Samstag und Sonntag auf dem Altbarnimer Reitsportgelände prickelnde Wettbewerbe geboten. Gesucht werden die neuen Meister in der großen, mittleren und kleinen Tour im Springen, im Mannschaftsspringen sowie in der Dressur. Keine Frage: Auf die zahlreichen Pferdesportfans der hiesigen Region warten an diesem Wochenende echte Leckerbissen.

"Wir sind zu. Es sind aufgrund der zahlreich eingegangenen Nennungen keinerlei Nachnennungen mehr möglich, das Teilnehmerfeld ist einfach dicht", freut sich Altbarnims Vereinschef und Turnierleiter Werner Mielenz in Personalunion auf das anstehende zweitägige Reitsportspektakel. "Wir möchten das Freiluft Herbst-Derby für alle Altersklassen so attraktiv wie nur möglich gestalten", umreißt Werner Mielenz sein Ziel und das seiner fleißigen Helfermannschaft. Die Dressurrechtecke haben zudem einen neuen Anstrich bekommen. "Die neue Farbkombination war wirklich knifflige Handarbeit. Sie erforderte reichlich Kreativität bei allen beteiligten Künstlern, aber der Ergebnis darf sich durchaus sehen lassen", freut sich Werner Mielenz, der sich die umfangreichen Aufgaben der Vorbereitungen sowie die Turnierleitung mit seiner Vize-Vereinschefin Mandy Bäuerle teilt. Besonders stolz zeigt sich Mielenz auf die Entwicklung der vergangenen Jahre bei den Voltigierern. "Zur Premierenveranstaltung vor vier Jahren hatten wir noch Mühe den zweistelligen Bereich bei den Anmeldungen zu knacken. Doch es geht stetig bergauf mit den Teamzahlen. Für den Sonntag haben sich sage und schreibe 24 Mannschaften angemeldet", sieht sich Mielenz bestätigt, seinerzeit die "Pferdeturner" in das Turnier mit aufzunehmen. Neben dem turnerischen Können sind, wie in allen Pferdesportarten, auch Wissen und Können im Umgang mit dem Pferd von besonderer Wichtigkeit. Oft ist das Voltigieren auch ein Einstieg in den Pferdesport.

Als Parcourschef hat Thomas Wienig das Sagen, als Turnierärztin fungiert Dr. Anja Kaul und Bernd Grundei ist als Turnierschmied für die Hufe der Vierbeiner zuständig. Das Richtergremium wird von Gerhard Mielenz angeführt, dem mit Jaqueline Malack, Peter Kirschstein, Karen Falana, Juliane Gohmert und Thomas Kriwens fünf verlässliche Mitstreiter zur Seite stehen.