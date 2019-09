Udo Plate

Seelow (MOZ) Hinter den Kulissen laufen derzeit die Vorbereitungen für die am Wochenende anstehenden Tischtenniskreismeisterschaften des Nachwuchses beim Ausrichter Victoria Seelow auf vollen Touren. Die Altmeister Rudi Schulz, Dietmar Ehrlich und zahlreiche weitere Helfer verbringen im Vorfeld wiederum viel Freizeit in der Spielstätte, um den Talenten auch diesmal wieder perfekte Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Gemeinsam mit dem Tischtennis-Kreisverband Märkisch-Oderland haben die Victorianer die Sporthalle des Kreisstadtgymnasiums "Auf den Seelower Höhen" als Austragungsort für die anstehenden Titelspiele auserkoren.

Am Sonnabend werden zwei neue Titelträger ermittelt. Der Auftakt ab 9.30 Uhr gehört den C- und A-Schülern. Der zweite Meisterschaftsteil steht am Sonntag ganz im Zeichen der Wettbewerbe der B-Schüler und der Jugend. Die Kreismeisterschaften sind zudem die Qualifikationen für die anstehenden Landesbereichsmeisterschaften.