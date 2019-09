Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Zum 26. Mal stehen am Sonntag die Denkmäler als Zeugen der deutschen Geschichte in ganz Deutschland im Mittelpunkt. Auch im Barnim gibt es einiges zu sehen, was sonst den Augen der Geschichtsinteressierten verschlossen bleibt.

Der Finower Wasserturm, der das Wahrzeichen des Finowtales ist, kann beispielsweise am Sonntag besichtigt werden. Der Turm wurde 1917 zur Versorgung der Industrieanlagen im Finowtal gebaut. Zum Tag des offenen Denkmals bietet der Förderverein Finower Wasserturm und sein Umfeld am Sonntag um 14 Uhr eine Führung durch die Messingwerk-Siedlung an und wird dabei seltene Einblicke in das von Walter Gropius entworfene Kupferhaus ermöglichen.

Ein weiterer Anlaufpunkt in Finow wird die Alte Tischlerei Blankenburg sein, die ebenfalls ihre sonst geschlossenen Pforten öffnet. Die Besucher können sich zwischen 10 und 16 Uhr den Stahlfachwerkbau mit Klinkerausfachung und das Original-Mobiliar aus den 30er-Jahren anschauen.

Seltene Einblicke werden nachmittags auch in die Johanniskirche in der Eberswalder Innenstadt gewährt. Das erst 1894 eingeweihte Gotteshaus, ist mittlerweile geschlossen und wird seit 2012 nicht mehr als sakraler Ort genutzt. Die Kirche erwägt mittlerweile eine Umnutzung. Von 15 bis 17 Uhr stellt Tino Kotte die möglichen Umbaupläne und Konzepte für eine zukünftige Nutzung des neugotischen Gotteshauses vor. Es soll dabei auch über die künftige Rolle der Kirchen in der Gesellschaft diskutiert werden, heißt es vom Veranstalter Evangelischer Kirchenkreis Barnim.

Einen wahrlich historischen Moment können die Besucher allerdings im Jagdschloss Schorfheide in Groß Schönebeck erleben. Bei Bauarbeiten wurden vor einigen Wochen zufällig Überreste aus der Renaissance-Zeit (15. Jahrhundert) entdeckt. Bislang glaubte man, dass das einstige Jagdschloss im Dreißigjährigen Krieg Anfang des 17. Jahrhunderts vollständig niederbrannte und erst später neu errichtet wurde. Die Bausubstanz scheint deutlich älter. Am Sonntag werden nun diese originalen Bauelemente aus der Renaissance-Zeit erstmalig dem Publikum zugänglich gemacht. Damit treffen die Veranstalter genau das Motto des diesjährigen Tags des offenen Denkmals: Moderne: Umbrüche in Kunst und Architektur. Die Renaissance war schließlich genau dies: Sie hat den mittelalterlichen Menschen in die Neuzeit katapultiert, indem Grundlagen der Naturwissenschaften (wieder)entdeckt wurden. Um 14 Uhr wird Kunsthistorikerin Beatrice Szameitat im Jagdschloss einen Vortrag über das Tafeln und Trinken in der Renaissance-Zeit geben. Das Schloss mit seinen Ausstellungen ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 4,50 Euro.

Auf der anderen Seite der Schorfheide öffnet der Kaiserbahnhof in Joachimsthal am Sonntag ebenfalls seine Türen. Zwischen 11 und 18 Uhr können hier kostenlos die historischen Räume besichtigt werden. Auf Wunsch führt der Heimatverein durch die alten Mauern.

Im äußersten Osten des Barnims in Oderberg zeigt der Eigentümer des Marowski-Hauses seine historischen Mauern. Das 1680 errichtete Fachwerkhaus mit Schwarzer Küche im Zentrum wurde in den 90er Jahren liebevoll rekonstruiert und ist nur am Sonntag zu sehen. In Parsteinsee/Lüdersdorf wird das sogenannte Vorlauben-Fachwerkhaus Dat Loewinghus geöffnet. Um 15 Uhr findet dort ein Konzert mit dem Duo "Under the tongue" statt. Gleich um die Ecke in Lunow kann zudem der Dreiseithof der Familie Ladewig besichtigt werden. Das Wohnhaus in Fachwerkbauweise wurde um 1767 gebaut mit begehbaren Schornsteinen und Stubenkaminen. Nun ist das alte Bauernhaus mit natürlichen Baustoffen saniert worden.

Technik- und Geschichtsfreunde

Knapp hinter den Grenzen des Barnims wird in Falkenberg/Cöthen eine sonst nicht zu besichtigende historische Dampfmaschine von 1875 gezeigt. Die Einzylinderkolbendampfmaschine mit doppelter, von Hand verstellbarer Expansions-Flachschiebersteuerung gehört zu den Zeitzeugen der Industrialisierung. Immerhin hundert Jahre lang trieb dieses Wunderwerk deutschen Ingenieurkönnens die Anlagen einer Spiritus-Brennerei an.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen:www.tag-des-offenen-denkmals.de