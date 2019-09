BRAWO

Brandenburg an der Havel Am 9. September wird mit dem Titel "Wendewege" zu einer besonderen Stadtführung anlässlich "30 Jahre friedliche Revolution" mit Dr. Christian Heise und Erhard Gottschalk an authentischen Orten der damaligen Geschehnisse eingeladen. Treffpunkt: 16:00 Uhr Neustädtischer Markt.