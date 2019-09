Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Die in vielen Stunden akribischer Arbeit – oft sogar als "Marke Eigenbau" – präparierten Bootsmodelle haben auf dem Vierradener Kiessee jetzt im besten Wortsinne wieder den Ton angegeben. Zur Freundschaftsregatta surrten die Motoren, um mit Höchstgeschwindigkeit in den verschiedenen Klassen die Sieger und Platzierten zu ermitteln.

Eine Handvoll einheimischer Aktiver ging in vier Wettbewerben an den Start und konnte sich am Ende auch über einige vordere Plätze freuen. Zunächst wurden jeweils zwei Vorläufe absolviert, in denen die kleinen Flitzer in 20 Minuten (bei den 35-ccm- Booten beträgt die Lauflänge eine halbe Stunde) möglichst viele Runden schaffen sollten.

In der Juniorenklasse 7,5 ccm holte sich Jan Schneider als Siebter sicher einen Platz im Zwölferfinale, das dann eine halbe Stunde dauerte. Am Ende hatte er 76 Umläufe geschafft und das Podest als Vierter um zwei Runden verpasst. Ein größeres Husarenstück gelang ihm in der 15-ccm- Klasse. Als Vorlauf-Sechster legte er sich im Finale mit erneut einem Dutzend Startern mal so richtig erfolgreich ins Zeug und ließ sich lediglich von einem Kontrahenten bezwingen. Mit 78 Runden in 30 Minuten kam Schneider auf den Silberrang.

Noch zweimal auf dem Podest

Im Quartett waren die Oderstädter bei den 27-ccm-Modellen dabei. Patrick Zscheckel, der nur eine Woche zuvor unglücklich durch einen technischen Defekt im Finale der EM ausschied, bewies sein Können. Er wurde sowohl bei den Vorläufen als auch im Finale Dritter. Uwe Schneider lag genau hinter ihm, Gerd Gruber wurde Elfter. Marko Konzack war am Final-Einzug als 13. knapp gescheitert. Doch in der größten Klasse (35 ccm) eroberte er sich dann noch den dritten Podestrang – am Ende lag er nur eine Runde hinter Platz 2 und war runden-­gleich mit dem Viertplatzierten, der allerdings fünf Sekunden später die Ziellinie überquerte. Hartmut Jankowsky als Fünfter und Uwe Schneider (7.) komplettierten die Schwedter Bilanz.

Patrick Zscheckel erzählte trotz seines Finalausfalls noch ausführlicher vom EM-Start in Polen. "Das Boot hatte ich seit 2016 nicht mehr in Betrieb, habe es letzten Winter aber komplett auseinander und wieder zusammen gebaut. Es fährt unspektakulär, aber schnell, sodass mich viele vielleicht unterschätzten. Immerhin erreicht man Geschwindigkeiten von 80 oder mehr km/h. Im Oktober geht es dann noch mal ins polnische Javor, um mich weit vorn zu platzieren."