Elena Wegener

Brandenburg. Der erste Bauabschnitt (BA) der Straße "Molkenmarkt", der an der Hauptstraße beginnt und am Haus Nr.27 endet, wurde in dieser Woche offiziell freigegeben. Bei der Freigabe bedankte sich Oberbürgermeister (OB) Steffen Scheller bei allen Mitwirkenden und betonte, dass das Zusammenspiel der einzelnen Bereiche der Verwaltung und der Baufirmen eine gute Voraussetzung für die schnelle Fertigstellung des Bauabschnittes gewesen sei.

Umgesetzt wurde die Sanierung des ersten BA innerhalb von nur 20 Wochen. Und das, obwohl wegen Einsturzgefahr der anliegenden Häuser Molkenmarkt 26-28 die Arbeiten zwischenzeitlich sogar unterbrochen werden mussten. Außerdem liegt die Baumaßnahme im Bereich des Bodendenkmals Brandenburg-Neustadt, weshalb während des Bodeneingriffes eine archäologische Baubegleitung durchgeführt wurden. Gefunden wurden während der Grabungen jedoch nicht "die vielleicht erhofften Schätze", wie Scheller weiter sagte. Aus diesem Grund konnte der Bauabschnitt zehn Wochen früher als geplant fertiggestellt werden.

Bei den Umbaumaßnahmen wurde die Gehwegbreite von drei auf sechs Meter erheblich verbreitert, sodass der Bordauftritt samt des Holzdecks für die Außenbestuhlung vor dem Bistro Haus Nr. 31 entfällt und die Straße nun einen platzähnlichen Charakter annimmt. Dazu wurden an allen Querungsstellen der Fußgängerzone Blindenleitsysteme und an der Ecke Molkenmarkt/Hauptstraße sowie auf Höhe des Hauses Nr. 33 neue Fahrradbügel als Abstellmöglichkeit installiert.

"Die Neugestaltung ist ein tolles Beispiel dafür, wie man die Umwelt den Bedürfnissen der Menschen anpassen kann", freute sich Sybille Kluge, Vorsitzende des Behindertenbeirates, der eng in die Sanierung der Straße einbezogen wurde.

Die Baukosten für die Fertigstellung des ersten BA betrugen insgesamt 939.000 Euro. 860.000 Euro brutto für die Planung und den Bau, knapp 30.000 Euro für sieben LED-Schinkelleuchten und etwa 45.000 Euro für die Archäologische Forschung.

Weiter wird es mit dem 2. Bauabschnitt gehen, der sich von Haus Nr. 27 bis 24 erstreckt und im kommenden Jahr fertiggestellt sein soll. Der Abriss des Imbissgebäudes dafür ist bereits erfolgt, weitere Planungen laufen noch in diesem Jahr an, wie Ute Wenzelweski sagte.