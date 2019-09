Erhard Herrmann

Götz Stolz bis in die Haarspitzen werden sie gewesen sein, als die 15 frischgebackenen Friseur- und Zimmerer-Fachkräfte der Kreishandwerkerschaft Brandenburg/Belzig in der vergangenen Woche ihren Freisprechungsspruch hörten. Zu Recht, denn die Ausbildung im Handwerk ist anspruchsvoll. "Aber lohnend", betonte Friseurmeistern Brita Meißner im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz, die in diesem Zusammenhang auch auf die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten verwies.

"Wer im Handwerk erfolgreich sein will, muss sich ständig neuen Herausforderungen stellen. Nutzen Sie die Chancen, um sich weiterzubilden, um auf der Karriereleiter ganz nach oben zu klettern", riet sie den zwölf neuen Facharbeitern. Denn nicht nur das regionale Handwerk braucht engagierte und qualifizierte Fachkräfte. "Laut Bundesagentur für Arbeit fehlen im Handwerk etwa 150.000 Fachkräfte. Rund 400 000 neuen Wohnungen können nicht gebaut werden, weil Handwerker fehlten. Der Werbefeldzug für Abitur und Studium hat dazu beigetragen, dass sich immer mehr junge Menschen für die akademische Ausbildung entschieden haben. Das Handwerk braucht mehr Wertschätzung für berufspraktische Ausbildung und Arbeit", bekräftigte Vize-Landrat Christian Stein in seinen Grußworten.

Inzwischen sind es fast 60 Prozent der Schulabgänger eines Jahrgangs, die das Studium vorziehen. Die Handwerkerschaft wünscht sich auch deshalb mehr Flankierungen durch die Politik. So wird die Begabtenförderung im Handwerk bundesweit jährlich mit 50 Millionen Euro unterstützt; die der akademischer Berufe aber mit fast 270 Millionen. Hinzu kommt im akademischen Bereich die Exzellenzförderung mit 350 Millionen und ein Hochschulpaket mit mehr als zwei Milliarden im Jahr.

Dabei sind die Auftragsbücher der Handwerker in der Region voll. Arbeit ist vorhanden, doch viele zieht es nach der Ausbildung in die Ferne. Kein Wunder, denn laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit verdient im Land Brandenburg ein Zimmerer/Zimmerin gut 2350 Euro, während es in Bayern rund 3250 Euro sind. Hoffnung auf Besserung machen sich kleine und mittlere Handwerksbetriebe mit den Vorteilen der Digitalisierung, der Einsatz von moderner Technik wie Smart Home oder 3D-Druck in der Produktion. Die Chancen im Handwerk sind so jedenfalls so gut wie nie und ein Meisterbrief ist zusätzlicher Jobgarant. Nur 1,7 Prozent der Meister sind in Deutschland arbeitslos.