Bad Belzig Die Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig erweitert ihr klinisches Angebot und bietet mit der neuen Tagesklinik Geriatrie zehn individuelle Therapieplätze für ältere Menschen aus Bad Belzig und Potsdam-Mittelmark.

Als Mitte April die Genehmigung durch das Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg kam, war die Freude bei Chefärztin Dr. med. Cornelia Brenneis groß. "Werktags zwischen 8.00 und 15.30 Uhr betreuen wir Patienten ab dem 70. Lebensjahr, die durch Erkrankungen in ihrer Mobilität und Selbstständigkeit eingeschränkt sind. Unser Ziel besteht in der Wiederherstellung ihrer Gesundheit, größtmöglicher Selbständigkeit, Mobilität und Kommunikationsfähigkeit. Dabei orientieren wir uns mit unseren alltagsorientierten Angeboten an den persönlichen Bedürfnissen und Wünschen unserer Patienten."

Die geriatrische Tagesklinik ist ein wichtiges Bindeglied zwischen stationärer und ambulanter Versorgung. Die teilstationäre multimodale Komplexbehandlung sichert die Fortsetzung der geriatrischen Behandlung nach der Entlassung. Manchmal kann so auch ein vollstationärer Klinikaufenthalt abgekürzt oder gänzlich vermieden werden. Die Bezeichnung "teilstationär" bedeutet, dass die Patienten zeitlich begrenzt, tagsüber von Montag bis Freitag, in der Tagesklinik sind, wo sie alle erforderlichen medizinischen und therapeutischen Maßnahmen erhalten.

Durch die Anbindung der Tagesklinik an den stationären Bereich auf dem Gelände der Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig können Spezialisten aus allen Fachabteilungen herangezogen werden. Somit bieten wir den Patienten durch eine interdisziplinäre, intensive und umfassende Versorgung gute Chancen auf Heilung und Linderung des jeweiligen Krankheitsbildes.

Aufnahmevoraussetzungen sind eine gesicherte häusliche Versorgung am Abend, in der Nacht und am Wochenende sowie keine schweren Orientierungsstörungen. Die Kosten für die tagesklinische Behandlung werden von den Krankenkassen getragen. Ein Fahrdienst holt die Patienten morgens zu Hause ab und bringt sie am Nachmittag wieder zurück.