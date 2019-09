Feilen an ihrer "Eulenshow": Christian Wolter, Alexander Lehmann, Lehrer Hans-Jörg Beyer und Tim Wilke (von links) von der Natur- und Eulenschutz-AG der FAWZ-Oberschule Briesen. Wenn das Wetter passt, werden auch echte Eulen aus dem Tierpark dabei sein. © Foto: Uwe Stemmler

Uwe Stemmler

Briesen (MOZ) Genau 30 Gastgeber in elf Orten warten am Sonntag im Amt Odervorland bei der Veranstaltung Natur-Kultur auf Besucher. Firmen, Handwerker, Vereine und Künstler präsentieren sich – und bieten dabei auch immer etwas Leckeres an. Cafés und Gasthäuser laden zu größeren Gaumenfreuden ein. Die MOZ gibt einen Überblick:

Offizielle Eröffnung

14Heinersdorf: Nach dem offiziellen Start für Natur-Kultur, um 10 Uhr, werden bis 18 Uhr stündlich Führungen durch das Herrenhaus, Hauptstraße 36c, angeboten, am Nachmittag gibt es im Haus Kammerkonzerte. Im Garten werden zahlreiche Stände aufgebaut sein – Seifenmacher, Imker, Töpfer und andere präsentieren sich. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Samba-Kids aus Berlin.

Für Kinder und Familien

1 Neu Madlitz: Wo kommen Milch und Burger her? Auf dem Fleckvieh-Hof von Christoph Hansel können die Kinder von 11 bis 15.30 Uhr jede Menge Rinder sehen. Außerdem gibt es einen kleinen Spielzeug-Trödelmarkt.

5 Briesen: Wie kommt das Wasser in die Leitung? Das FWA-Wasserwerk, Kersdorfer Straße 25a, bietet von 11 bis 15 Uhr Führungen an. Und es hat sich an diesem Tag mit dem Pferdesportverein Silberregen verbündet, dessen Voltigier-Gruppen ihr Könnern vorführen. Zudem stehen Ponys für Reitversuche bereit. Auch Hüpfburg, Kinderschminktische und vieles mehr sind zu finden.

7 Briesen: Wie fahren Schiffe bergauf? An der Kersdorfer Schleuse wird von 11 bis 16 Uhr zu jeder vollen Stunde über die denkmalgeschützte Anlage geführt, mit Erläuterungen zur Funktionsweise und Geschichte.

11 Briesen: Was macht Schule interessant? In der FAWZ-Oberschule, Frankfurter Straße 74, präsentieren sich von 11 bis 16 Uhr Arbeitsgemeinschaften, zeigen unter anderem eine "Eulenshow".

15 Jacobsdorf: Wie tanzt man beim Karneval? Die Jacobsdorfer Karnevalisten bietet von 10 bis 14 Uhr im Vereinshaus, Pflaumenweg 1, unter anderem Tanztrainingseinheiten an. Die Freiwillige Feuerwehr unternimmt Rundfahrten mit ihrem Oldtimer, und Steppkes können sich an der Spritze ausprobieren.

21 Petersdorf: Was ist eine Pferdehanddruckspritze? Beim Traditionsverein, Sieversdorfer Straße 3, kann von 10 bis 14 Uhr alte Feuerwehrtechnik bestaunt werden.

23 Petersdorf: Wann steht man im Abseits? Der SV Rot-Weiß veranstaltet auf dem Sportplatz von 10 bis 16 Uhr einen Fußball-Sporttag für Kinder.

Für Kunst- und Kulturliebhaber

3Berkenbrück: Ehrentraud Rohne zeigt im Pflaumenweg 4 von 10 bis 18 Uhr moderne und abstrakte Bilder.

9Briesen: Im Gemeinde- und Vereinshaus, Karl-Marx-Straße 3, wird 14 Uhr die Kunstausstellung der Briesener Hobbymalerinnen eröffnet und um 15 Uhr Acrylmalerei vorgeführt.

13Heinersdorf: Sieben Künstler zeigen im Haus des Wandels, Hauptstraße 37, von 11 bis 18 Uhr ihre Werke.

17 Jacobsdorf: Grafik, Malerei, Keramik von zwei Künstlern ist von 11 bis 18 Uhr in der Dorfstraße 8 und 10 ausgestellt. Zudem zeigt Jürgen Schulze alte Landwirtschaftsgeräte und Dieter Schulze lädt zu einem Heubodentrödelmarkt ein.

18 Neuendorf im Sande: In der Werkstatt von Gabriele Riehle erfährt man, was aus Filz hergestellt werden kann. Andrea Rath verziert unter anderem Straußen- und Gänseeier (10 bis 16 Uhr, Alte Dorfstraße 21).

19 Petersdorf: In der Landgalerie Mark Brandenburg, Briesener Straße 2, ist die laufende Ausstellung zu sehen, zudem Holz-Möbel-Skulpturen. Karl Witzleben lädt auch in seinen Bauerngarten ein.

28 + 22Sieversdorf: Bei der Firma Golem, Alte Frankfurter Straße 2a/Gärtnerweg 1 kann man Wandfliesen und Terrakotta-Stücke anschauen. In ihrem Werk in Petersdorf, Sieversdorfer Straße 19, bietet sie Führungen durch die Bodenfliesenabteilung an (beides 10 bis 16 Uhr).

25 Pillgram: Im Vorlaubenhaus gibt es von 12 bis 17 Uhr Führungen, werden Projekte und Programm vorgestellt.

29 + 30 Steinhöfel: Im alten Amtshaus, Alter Gutshof 2, ist von 11 bis 17 Uhr die Ausstellung "Lebensspiegelleben" zu sehen. Zudem werden Führungen angeboten. Der Verein LandKunstLeben, Straße der Freundschaft/Berkenbrücker Weg, lädt von 12 bis 18 Uhr in seinen Garten ein.

Kirchen öffnen für Besichtigungen in Biegen (14-17 Uhr/4), Briesen (10-12 Uhr/10), Jacobsdorf (14-17 Uhr/16), Petersdorf (10-14 Uhr/20), Pillgram (13-15 Uhr/26) und Sieversdorf (10-12 Uhr/27).

Für Hungrige und Durstige

2 Berkenbrück: Das Strandidyll. Pflaumenweg 8, lädt zu Eisbeinessen und Flohmarkt ein. Für Musik sorgen die "Fürstenwalder Stadtmusikanten" (10 bis 18 Uhr).

6 + 8Briesen: Das Café an der Kersdorfer Schleuse wirft den Grill an und bietet hausgemachten Kuchen (11 bis 17 Uhr). Das Gasthaus Kaiser-Stuben, Bahnhofstraße 40, lockt mit der Sonderspeisekarte "Deutsche Küche" (11 bis 19 Uhr).

12 Heinersdorf: Das Gasthaus Alte Schmiede, Frankfurter Chaussee hat "Essen à la carte" (11.30 bis 20 Uhr).

24 Pillgram: Ein Weinfest mit Blasmusik von den "Oktoberfestspitzbuben" ist auf dem Weingut Patke, Kirchstraße 5, zu erleben (11 bis 18 Uhr). Führungen gibt es nach Bedarf.

Detaillierte Informationen gibt es auch auf dem Flyer sowie auf der Internetseite des Amtes Odervorland.