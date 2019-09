MOZ

Briesen (MOZ) Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstag an der Abfahrt Briesen der Autobahn 12 in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Grund blieb zunächst unklar.

Bundes- und Landespolizei wollten sich am Donnerstagnachmittag auf MOZ-Nachfrage nicht dazu äußern, ob es sich um einen Autodiebstahl handelte. Die Autofahrer flüchteten zu Fuß und ließen die Fahrzeuge – einen silbernen und einen schwarzen Toyota mit Berliner Kennzeichen – zurück. Die Polizei suchte mit mehren Einsatzkräften am Boden und einem Hubschrauber nach ihnen.