Simone Weber

Premnitz "Ökologisch (un)verpackt durch’s Westhavelland", kurz "Ökologier" - so heißt der Online-Blog, den Mike Frei seit diesem Jahr betreibt. Darauf schildert der Familienvater seine Erfahrungen. Er übt sich beim Einkauf im Verzicht auf Plastikverpackungen, um die Müllmengen für die gelbe Tonne zu reduzieren.

"Nach der Geburt unseres gemeinsamen Sohnes Valentin vor 3,5 Jahren haben wir uns entschlossen, generell bewusster, ökologischer zu leben. 2019 sind wir einen Schritt weiter gegangen: Wir verzichten weitgehend auf Plastikmüll, vor allem beim Einkauf", erzählt der gebürtige Premnitzer. "Das war am Anfang nicht einfach, und man muss eigene Erfahrungen sammeln, viel im Internet recherchieren und den täglichen Einkauf besser planen. Aber es funktioniert immer besser."

Um andere Menschen zu motivieren, es gleich zu tun, berichtet Mike Frei im Internet aus seinem müllreduzierten Leben. "Dabei geht es mir weniger um die Schilderung von Fakten und Zahlen, um Menschen zu bekehren. Ich schildere meine täglichen Erfahrungen und will dazu anregen, über Plastikmüll nachzudenken. Dabei soll auch der Humor nicht zu kurz kommen", so der 34-Jährige weiter.

Mike Frei lebt mit seiner Ehefrau Rebekka und deren Tochter Amy und Sohn Valentin zusammen in einem kleinen Reihenhaus mit kleinem Garten. Die Erzieherin zieht mit am Strang, sogar die 14-jährige Tochter macht mit. Valentin hat nie etwas anderes erlebt. "Ich muss ja mitziehen. Es ist ein Familienprojekt", scherzt Amy. "Anfangs war ich nicht wirklich begeistert. Jetzt bin ich dabei. Am meisten fällt es mir schwer, beim Einkauf spontan auf Süßigkeiten zu verzichten, weil sie oft gar mehrfach verpackt sind", so Ehefrau Rebekka. Übrigens hat sich die Tochter bei Schuljahresbeginn gar in der Umwelt-AG ihrer Schule angemeldet.

"Am einfachsten kann man beim Kauf von Getränken auf Plastik verzichten. Käse und Wurst kaufen wir mit eigenen Mehrwegdosen auf dem Wochenmarkt. Brot holen wir beim Bäcker. Bestimmte Produkte haben wir im Internet gefunden, wie papierverpacktes Toilettenpapier oder Küchenrollen. Bestimmte Dinge wie Pudding kochen wir selbst. Zum Waschen verzichten wir auf Duschgels in Plastikflaschen, benutzen Seifen", so Mike Frei. Ganz komme man nicht um Plastikverpackungen herum. Der Einkauf sei insgesamt nicht zwangsläufig teurer. Die vierköpfige Familie produziert nach Freis Angaben in vier Wochen nur noch eine halbe Sammeltonne Plastikmüll.

Der Premnitzer ist Mechatroniker und seit 2015 bei der Märkischen Faser AG als EMSR-Techniker für elektrotechnische Wartung und Instandsetzung der Maschinen im Werk tätig. "Meine Firma ist ein Kunststoffunternehmen. Das ist grundsätzlich kein Widerspruch zu meiner Lebensweise. Manche im Betrieb machen große Augen. Mein Meister hat Respekt, wie ich das durchziehe."

Der Premnitzer freut sich über Kommentare, neue Tipps und Erfahrungen anderer. "Ökologier" findet man auch auf Facebook und seit über einem Monat bei Twitter. Noch sind die Online-Aktivitäten des Premnitzers im World-Wide-Web (www) nicht so bekannt. "Einzelne Beiträge erhalten bis zu 150 Klicks", so Frei. Seinen Blog findet man auf http://oekologier.blogspot.com.

Am Mittwoch, 11. September, 19.00 Uhr, erzählt Mike Frei in der Rathenower "Taverna Syrtaki", Schleusenstraße 1, über sein weitgehend plastikmüllfreies Leben. Der öffentliche Vortrag findet im Rahmen des offenen Stammtischs des westhavelländischen Regionalverbands von Bündnis 90/Die Grünen statt.