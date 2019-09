Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) "Schön war’s", das sagen die meisten nach der Deutschlandpremiere von "Und der Zukunft zugewandt" in Eisenhüttenstadt. Das Filmteam? Super sympathisch. Der Film? Klasse! Der Veranstaltungsort? Genial. Und die Moderatorin? Charmant. Auch die Filmstars haben sich noch einmal zu Wort gemeldet, und zwar auf Instagram. Alexandra Maria Lara schreibt: "Danke #eisenhüttenstadt für einen wunderbaren und unvergesslichen Premierenabend! Es war sehr berührend, mit wie viel Herzlichkeit wir empfangen worden sind und wie unser Film #undderzukunftzugewandtfilm vom Publikum aufgenommen wurde!" Robert Stadlober meint: "Danke #eisenhüttenstadt für den herzlichen Empfang und die schöne Premiere." Und noch ein Promi meldet sich nach dem Besuch in Eisenhüttenstadt zu Wort: Sarah Connor: "Meine liebste Freundin @alexandramarialara in der Rolle ihres Lebens! Alex-Schatz, ich bin immer noch ergriffen und tief beeindruckt, von Deiner Performance ... Grandios!!! Dich so spielen zu sehen und gleichzeitig neben Dir im Kino zu sitzen, war surreal und hat mich wirklich mitgenommen!"