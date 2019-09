Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) "Erleben Sie Medizin zum Anfassen" ist das Motto des Tags der offenen Tür, für den die Ruppiner Kliniken in Neuruppin am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr einladen. Das Programm ist vielfältig und reicht von medizinischen Angeboten über einen Trödelmarkt in der Kita Wirbelwind (Haus 37/38) bis hin zum Drachenbootfahren mit dem Klinikboot "Roter Max" in der Marina am Alten Hafen.

"Wem die Puste fehlt" heißt es im Haus B von 11.30 bis 12.30 Uhr. Dort kann ein Lungenfunktionstest durchgeführt werden. Um 10 und 13 Uhr gibt es Führungen durch die Krankenhausapotheke im Haus C, um 11 Uhr geht es durch die Klinik für Strahlentherapie im Haus W und um 11.30 und 13.30 Uhr kann ein Blick hinter die Kulissen des Instituts für Labormedizin im Haus J gewagt werden. Ob Besucher so gut wie ein Luchs hören können, kann in der Praxis für Hals-Nasen-Ohrenkunde im Haus K getestet werden. In der Chirurgiepraxis im selben Gebäude steht das "Chirurgen-Abc" auf dem Programm.

Ob die Leber fit ist, kann beim Fibroscan im Haus L überprüft werden. Im selben Gebäude wird zudem um 11.30 Uhr ein Vortrag zum Thema Darmkrebsvorsorge angeboten. Wie die Abläufe in einem Operationssaal funktionieren ist im Haus X zu erleben und im Haus GE stellt sich die geriatrische Tagesklinik um 11.30 und 12.30 Uhr vor. Im Rehazentrum werden zwischen 11 und 14 Uhr verschiedene Fitnesstests angeboten. Aber auch die kleinen Besucher kommen auf ihre Kosten: Im Sozialpädiatrischen Zentrum im Haus Q gibt es eine "Schlaufuchsstation", eine Puppenklinik mit Teddysprechstunde, Zuckerwatte und Klinikclowns.