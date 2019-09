Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Unter mehr als 60 Workshops konnten gestern 900 Schüler des Oberstufenzentrums Ostprignitz-Ruppin in Neuruppin wählen. Denn die Erzieher-Azubis im zweiten Lehrjahr hatten zum traditionellen Horizontefest geladen. "Back to the 90´s" war dabei das Motto. "Da waren wir uns schnell einig", lacht Laura Reissdorf aus Garz. "Wir sind alles 90er-Jahre-Kinder und die Musik ist gerade ziemlich populär." Doch das Thema auch in allen Kursangeboten umzusetzen, sei dann doch zu kompliziert geworden, gibt Fatima Bouneb ehrlich zu, die mit Laura und den 34 anderen angehenden Erziehern sowie zwei Lehrkräften das bunte Treiben mit Anspruch organisiert hatte. Seit Februar seien sie aktiv gewesen, erklärt die 22-jährige Neuruppinerin. "Es ist von Schülern für Schüler."

Sie hätte jedoch nicht gedacht, dass so viel Arbeit in der Vorbereitung eines solchen Festes stecke, verriet Bouneb. Und so diente die Organisation auch gleich der Berufsvorbereitung. Alles erledigten die Erzieher-Azubis selbst: vom Beantragen der Räume, der Materialien und der Nutzung der Außenflächen bis hin zur Auswahl der Versorgungsstände sowie der Suche nach Tombolapreisen und möglichen Workshopleitern. Es sei schwer gewesen so viele Dozenten zu finden, so Bouneb. "Mein Horizont wurde für das Fest auf jeden Fall sehr erweitert", lacht die 19-jährige Reissdorf, die seit fünf Jahren am OSZ ist und schon einige Horizontefeste miterlebt hat. "Durch die Feste habe ich schon viel Neues kennengelernt."

Dieses Ziel wollte die Organisatoren auch gestern erreichen. "Die Schüler sind sonst in ihren Klassen unter sich. Sie sollen sich vermischen und Neues kennenlernen, damit das Fest auch für sie nachhaltig ist", betont Fatima Bouneb. Daher wurde bei der Zusammenstellung der Gruppen auf eine gute Durchmischung geachtet. Auch die Schüler der beiden Migrationsklassen wurden integriert. "Mensch ist Mensch, egal welcher Hautfarbe. Sie sollen sich hier wohlfühlen", wünscht sich Laura Reissdorf. Bei den Männern seien vor allem die sportlichen Kurse, bei den Frauen die kreativen Angebote gefragt gewesen, berichtet Fatima Bouneb.