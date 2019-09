Ulrike Gawande

Langen (MOZ) An diesem Samstag wird in Langen das 23. Wildschweinfest gefeiert. Doch es ist nicht irgendein Dorffest, sondern mit der seit 22 Jahren vom Förderverein der Stüler-Kirche in Langen organisierten Veranstaltung wird auch ein wohltätiger Zweck verfolgt. Denn der gesamte Reinerlös des Tages kommt der 1855 erbauten Backsteinkirche im Ort zugute.

"Nachdem die Restaurierung des Kirchenraumes im wesentlichen fertiggestellt ist, muss unsere Aufmerksamkeit in den nächsten Jahren bei den großen Kirchenfenstern liegen", erklärt der Fördervereinsvorsitzende Friedrich Weber. Die Bleiverglasung der Fenster ist mit den Jahren unter dem Einfluss von Wind, Sonne und Kälte brüchig geworden. Wodurch die gesamt Fensterkonstruktion instabil geworden ist, so Weber. "Die Größe der Fenster lässt eine Komplettsanierung nicht zu, sie müssen in einzelnen Teilen, Stück für Stück erneuert werden." Pro Fenster seien das Kosten von rund tausend Euro.

Geld, das auch beim Wildschweinfest eingenommen werden soll. Der Festtag beginnt um 11.30 Uhr mit dem Jagdhornblasen vor der Kirche und einem anschließenden Festgottesdienst. Ab 13 Uhr gibt es auf dem Weber-Hof in der Dorfstraße 14 das beliebte Wildschweinessen sowie Kaffee und Kuchen. Zur Unterhaltung spielt am Nachmittag auf dem Hof die Big-Brass-Band der Musikschule Neuruppin. Der Eintritt in Form einer Spende kostet nachmittags drei Euro, für den ganzen Tag fünf Euro. Kinder bis 16 Jahre sind frei. Ab 17 Uhr gibt es dann Wildschwein am Spieß sowie weitere Grillspezialitäten und der Bier- und Weinstand öffnen. Der Eintritt kostet dann fünf Euro. Um 18.30 Uhr laden die Wustrauer Jäger zum Jagdhornblasen. Ab 19 Uhr sorgt die Liebenwalder Band "Horde" mit Livemusik für Stimmung. Bis 2 Uhr soll getanzt werden.