Ulrike Gawande

Ortsmarke (MOZ) 46 Kilometer pro Stunde erreichte das Boot 04 der Wasserwacht Ostprignitz-Ruppin, das 2018 auf den Namen "Hans-Jörg Bülow" getauft wurde, auf seiner Testfahrt am Donnerstagmorgen auf dem Ruppiner See.

Dass das Boot so schnell wieder unterwegs sein kann, ist einem großzügigen, anonymen Spender aus der Region zu verdanken. Dieser hatte sich nach dem RA-Zeitungsartikel beim Kreisverband Ostprignitz-Ruppin des DRK, dem Träger der Wasserwacht im Landkreis, gemeldet. Er wollte einen Ersatz für den Vorgängermotor finanzieren, der bei der jährlichen Kontrolle zu Jahresbeginn zum wirtschaftlichen Totalschaden erklärt worden war. Kostenpunkt inklusive Einbau und Überholung der elektronischen Anlagen: 8 500 Euro. So etwas habe er noch nie erlebt, freute sich DRK-Kreisgeschäftsführer Ronny Sattelmair. "Es war der Wahnsinn. Und das in dieser Größenordnung." Man habe jetzt quasi ein neues Boot, begeisterte sich auch Dirk Petersen, Vorsitzender der Neuruppiner Wasserwacht, die rund 120 Mitglieder, davon 15 Einsatzkräfte, hat.

Zuletzt am Mittwochnachmittag, als jugendliche Paddler aus Gnewikow vermisst wurden, habe sich gezeigt, wie wichtig es sei, einsatzfähige Technik vor Ort zu haben. Seinen Liegeplatz wird die "Hans-Jörg Bülow" wieder beim Ruderclub in Alt Ruppin haben. Von dort braucht das Boot vom Typ Silver Hawk zu Einsätzen weniger als zehn Minuten in die Fontanestadt. Heiko Schmidt, Geschäftsführer vom Bootscenter Neuruppin, übernahm den Einbau des 50 PS-Yamaha-Viertaktmotors. Eine engere Zusammenarbeit ist geplant, so Sattelmair.