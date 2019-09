René Wernitz

Damme (MOZ) Bis auf den letzten Platz gefüllt war die Dammer Kirche, als es dort hieß: "Mit Fontane Damme entdecken". Fontanefans und Geschichtsinteressierte waren am 31. August der Einladung von Bettina Götze und Burkhard Berg, Pfarrer im Ruhestand, gefolgt. Kultur auf Tour, eine seit vielen Jahren bewährte und beliebte Reihe des Kulturzentrums, kommt zu den Menschen - und das auch im Jubiläumsjahr "Fontane.200".

An Veranstaltungsorten, wie Kirchen und Gemeindehäusern, finden in jedem Jahr des Kulturzentrums mehrere kleine und feine Veranstaltungen statt, darunter Lesungen und Konzerte. "Kultur auf Tour" ist diesmal dem Jubilar gewidmet, der 1819 in Neuruppin geboren wurde. In Damme wechselten sich Fontanetexte, Geschichtliches, Topographisches und wunderbare Musik von Oliver Knaute und des "Stechower LieChörchen" an diesem kurzweiligen Nachmittag ab.

Wer in der Mark reisen will, der müsse zunächst zu "Land und Leuten" Liebe mitbringen, wie Fontane in seinen "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" schrieb: "mindestens keine Voreingenommenheit. Er muss den guten Willen haben, das Gute zu finden."

"Havelland", so ist jener Band der Wanderungen überschrieben, wegen der auch im Landkreis der Dichter ein Jahr lang groß gefeiert wird. Dem Havelländischen Luch widmete Fontane sogar ein eigenes Kapitel.

Von den vielen kleinen Dörfern der Region war er seinerzeit so beeindruckt, dass er sie alle in seinem im Mai 1872 erschienenen Gedicht "Havelland" aufzählte. Auch Damme findet darin Erwähnung - obwohl der Dichter selbst nie in Damme war. Dennoch ist dieses Dorf etwas ganz Besonderes: Damme ist eines der sehr früh, bereits 1164, urkundlich erwähnten Orte.

Als eines der 34 im Besitz des Domstifts Brandenburg befindlichen Dörfer ist Damme im Band I "Die Territorien der Mark Brandenburg" von Ernst Fidicin erwähnt, so Burkhard Berg. Fidicin, (1802-1883) sei einer der wichtigsten Vertreter der Berlin-Brandenburgischen Geschichtsforschung im 19. Jahrhundert und Leiter des Berliner Stadtarchivs gewesen. Auch wenn Fontane nie in Damme war, so entdeckte er für sich die Mark und den märkischen Menschen. An seine Frau Emilie schrieb er am 7. Juli 1887: "Alle diese märkischen Nester haben irgendwo ihren Charme... Es ist ein zuverlässiger, verständiger, intelligenter Menschenschlag..."

Anhand von historischem und aktuellem Kartenmaterial zeigte Bettina Götze, Geschäftsführerin des Rathenower Kulturzentrums, die topografischen Veränderungen des Dorfkerns und auch der Zuwegungen zu Damme. Interessant war dies nicht nur für die Gäste von außerhalb, auch für die Dammer selbst gab es viele neue Informationen von der Havelländerin, die am Tag danach ein eigenes Jubiläum beging: Seit 35 Jahren ist Götze Museumsleiterin in Rathenow.

Auch ein ganz besonderer Gast, der Berliner Künstler Hans-Jürgen Gaudeck, der zurzeit im Kulturzentrum zahlreiche Aquarelle unter dem Ausstellungstitel "Der Märker und Europäer Theodor Fontane" zeigt, war nach Damme im Amt Nennhausen gekommen und ebenso begeistert und angetan von diesem stimmigen Nachmittag. Gern signierte er den Fontane-Kalender mit Bildern aus der aktuellen Ausstellung und beantwortete im Gespräch mit den Dammern und den anderen Kulturschaffenden Fragen zu seinen künstlerischen Wanderungen auf Fontanes Spuren. Im Anschluss gab es selbstgebackenen Kuchen und Kaffee, und alle Gäste ließen diesen wunderbaren Nachmittag, der nicht der letzte seiner Art gewesen sein soll, ausklingen.