Oberhavel Wer soll in Brandenburg regieren? Wir haben in Oberhavel nachgefragt und eine bunte Vielfalt an Farb-Wünschen erhalten. Ein Ergebnis: Mit den Linken will so richtig keiner mehr spielen.

Friedemann Humburg, evangelischer Pfarrer in Oranienburg: "Das Wahlergebnis gibt Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den klaren Auftrag, auch die neue Landesregierung zu bilden. Das wird vermutlich nicht ganz einfach sein, weil sich drei Partner verständigen müssen. Für mich wäre dann die Konstellation Rot-Schwarz-Grün die Vorzugsvariante – also eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen. Das würde ich unter den gegebenen Umständen begrüßen."

Julian Möller (33), Betriebsleiter Havelbeton Oranienburg: "Ich kann mir sehr gut auch eine Minderheitsregierung in Brandenburg vorstellen. In Skandinavien funktioniert das doch auch. Dass das in Deutschland ein eher ungewöhnliches Modell ist, muss ja nicht heißen, dass es nicht klappt. Ich bin sicher, dass das am Ende sogar gescheiter ist, als sich an einen Koalitionsvertrag zu binden, den eigentlich ohnehin niemand haben will."

Bert Kronenberg (parteilos), Bürgermeister der Stadt Zehdenick: "Ich wünsche mir, dass die neue Länderregierung die Frustration und die Ablehnung der Wählerinnen und Wähler ernst nimmt. Nachholbedarf gibt es beim Verkehr, beim ÖPNV, bei Schulen und Ärzten. Konkret: ein Halbstundentakt beim RB 12 und eine bessere Anbindung der Ortsteile, Veränderungen bei den Regularien der Kassenärztlichen Vereinigung zur Ansiedlung von Fachärzten in der Region. Außerdem wichtig: Dass sich die neue Landesregierung stark macht gegen das Gasbohren und ihre rechtlichen Möglichkeiten ausschöpft."

Kathrin Willemsen, Kreistagsabgeordnete (parteilos, für die Linke): "Ich würde mir wünschen, dass es – wie im Kreistag – keine Koalition gibt, sondern mit wechselnden Mehrheiten je nach Thema entschieden wird. So gäbe es auch keinen Fraktionszwang, sondern eine an Themen orientierte Sacharbeit."

Marco Bartsch, Geschäftsführer Oranienwerk: "Es kommt darauf an, wie sich die CDU nun entwickelt, aber vermutlich würde eine rot-rot-grüne Koalition besser zusammenpassen. Wichtig wäre mir, dass in Brandenburg künftig auch die Kreativwirtschaft unterstützt wird. Da ist der Bund schon weiter. Voraussetzung dafür ist, dass es auch schnelles Internet auf dem Land gibt. Viele Städter würden gerne im Grünen arbeiten, können es aber ohne schnelles Netz nicht."

Jerome Malanowski, Verteidiger beim Oranienburger FC Eintracht: "Was mich wirklich traurig macht, ist, dass die AfD so viele Stimmen geholt hat. Ihnen darf in keiner Konstellation ermöglicht werden mitzuregieren. Für mich ist es nicht verkehrt, wenn die Grünen beteiligt sind, um das Thema Nachhaltigkeit im Fokus zu haben. Grundsätzlich sollten sich Partner für eine Koalition finden, um vernünftige Sacharbeit abzuliefern. Immer neue Mehrheiten zu suchen, dauert zu lange und führt zu nichts außer zu Streit."

Dirk Budach, Vorstandsvorsitzender des Kreisjugendring Oberhavel: "Wir sind froh, dass die AfD nicht die stärkste Partei geworden ist. Wir würden uns über eine arbeitsfähige handelnde Koalition freuen, die noch ernsthafter als bisher die Belange der Kinder und Jugendlichen in den Blick nimmt. Wir glauben, dass viele der Jugendlichen der Fridays-for-Future-Bewegung, sich über einen grünen Tupfer in der Landesregierung freuen und dies mit viel Hoffnung verbinden."

Christina Hansen-Farack, Geschäftsführerin Diakonisches Werk Oberhavel: "Wir haben in Brandenburg gute Erfahrungen mit einer SPD/CDU-Koalition gemacht. Das würde wieder gut laufen, denke ich. Vielleicht mit den Grünen noch an Bord für die Mehrheiten. Rot-Rot hatten wir schon. Innovationen entstehen nur durch einen Wechsel. Daraus kann etwas Positives entstehen.

Markus Hußner, Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren Oberhavel: "Ich bin traurig, dass es die FDP nicht geschafft hat, außerdem bin ich erstaunt;wie schlecht die CDU abgeschnitten hat, die den Unternehmen näher steht. Viele haben aber strategisch gewählt, also das Kreuz bei der SPD gesetzt, um die AfD zu verhindern. Ich wünsche mir Schwarz-Rot für Brandenburg. Das Problem ist aber, dass Grüne und Linke wenig Schnittstellen mit der CDU haben. Wichtig ist, dass schnell eine Regierung zusammenkommt, um Antworten auf aktuelle Themen wie den Brexit, die Weltwirtschaftskrise, die Auto-Mobilität und den drohenden Arbeitsplatzverlust zu geben.

Robert Philipp, Bürgermeister Fürstenberg (parteilos): "Ich wünsche mir, dass schnell eine Landesregierung gebildet wird. Dann sollte die Sacharbeit im Vordergrund stehen, nicht politisches Gezänk. Schnell klare Verhältnisse zu haben, ist enorm wichtig, nicht zuletzt, weil viele Regelungen von der Landesregierung abhängen, etwa das Kita-Gesetz, der Straßenausbau und Anträge, die wir beim Land einreichen.