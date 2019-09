Matthias Henke

Menz (MOZ) Ihre Höfe und Gärten für alle Menzer und ihre Gäste öffnen am 14. September, von 13 bis 17 Uhr zum zweiten Mal nach 2018 einige Bürger des Ortes.

Die Gäste sind eingeladen, den Nachmittag in der Tradition der aus der südwestdeutschen Weingegend bekannten "Besenwirtschaften" zu begehen: Einfach an einem Tisch zu anderen Gästen dazusetzen, trinken und los geht’s mit einem gemütlichen Nachmittag, Gesprächen, Freude und hoffentlich viel Lachen.

Es werden folgende Höfe geöffnet haben: Katrin und Paul Davis in Neuroofen mit kleinem Imbiss, Getränken und Live-Musik; der Förderverein Naturlandschaft Stechlin und Menzer Heide: Der Sinnesgarten steht bis 16 Uhr kostenlos zur Besichtigung offen; Henri und Malte Giesing, Neuruppiner Straße 9: Kinderflohmarktstand an der alten Kita; Café Bric à Brac: Französische Leckereien von Aurore und Jan Koch; Renate Schulz und Klaus Bresemann in der Kirchstraße: Frisches Brot aus dem Lehmbackofen, Getränke und alte Gerätschaften; Dorfverein Menz, Heimatschule: Bücher werden verschenkt, alte Dinge und Fotos stehen zur Besichtigung bereit, Imbiss und Getränke und der Kalender 2020 "Mein Roofensee" können erworben werden.